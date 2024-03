Auser Galeata, al via il ciclo "Non ci sono più i nonni di una volta"

E’ certamente una delle iniziative più significative organizzate dall’Auser Forlì negli ultimi mesi, sviluppata ormai su diversi Comuni del territorio. Dopo la grande adesione ricevuta nei cicli andati in scena a Bertinoro, Civitella e Forlì, approda anche a Galeata, da domani, il ciclo di conversazioni “Non ci sono più i nonni di una volta”, ideato e organizzato da Auser in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ad aprile, poi, è in programma un ulteriore ciclo di incontri anche a Portico San Benedetto. Anche a Galeata, l’iniziativa – in questo caso organizzata con la collaborazione della locale Associazione Teodorico – prevede sette incontri, in calendario ogni martedì pomeriggio fino al 16 aprile, alle 16.15, al Centro Operativo di via Cenno Cenni. Ogni incontro svilupperà tematiche diverse, alla presenza di esperti delle varie materie trattate. Si comincia martedì 5 marzo, con lo psicologo Stefano Pasqui. Il tema è “Dimmi ti ascolto. Superiamo le difficoltà relazionali”. In concomitanza con l'incontro, il Centro offrirà anche animazione, merenda e sorprese per i bambini che accompagneranno i partecipanti.