Auser organizza a Portico l’incontro “Ai miei tempi io ho fatto così" con la pediatra Laura Borghesi

Penultimo appuntamento martedì 14 alle 16.30 a Portico, alla scuola “Ambrogio Traversari” in via Tosco Romagnola 6, per il ciclo di conversazioni “Non ci sono più i nonni di una volta”, ideato e organizzato da Auser in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’incontro di domani pomeriggio avrà come protagonista la pediatra Laura Borghesi. Tema della giornata, “Ai miei tempi io ho fatto così. Cosa è cambiato in pediatria nel tempo”. In concomitanza con l'incontro, il Centro offrirà anche animazione, merenda e sorprese per i bambini che accompagneranno i partecipanti.

Per informazioni: Sauro Benedetti, 349 253 2179; Ezio Palli, 340 899 0175.