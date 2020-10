Auto, moto d'epoca, design e stile alla fiera del Vintage

La 29^ edizione della manifestazione “Vintage - La moda che vive due volte” arriva alla Fiera di Forlì il 23, 24 e 25 ottobre: un intero fine settimana per perdersi tra abbigliamento, accessori, bellezza, gusto, grandi firme della moda. Tutto rigorosamente “d’annata”, per un’esperienza sensoriale e intellettuale che rende i visitatori protagonisti di un revival che trascende i confini temporali, in cui il passato è costantemente fonte d’ispirazione.

A seguito delle nuove disposizioni in materia di contenimento del Covid-19, si è però deciso di non svolgere la prima Forlì Tattoo Convention. Confermate invece tutte le altre sezioni della manifestazione: Vintage, Fashion remake, Remake Auto & moto d'epoca, modernariato & design, collezionismo.

Vintage

L’area principale è dedicata all'abbigliamento e agli accessori appartenuti al secolo scorso. Questi cimeli, definiti Vintage, sono oggetti di culto ancora attualissimi, che hanno segnato un’epoca e sono rimasti nella memoria collettiva anche grazie alla qualità superiore con cui sono stati prodotti e la possibilità che oggi offrono di reinventare uno stile personale, ricercato e vivace. In quest’area la moda d’epoca è rappresentata a 360° passando dagli articoli di lusso allo street-wear, allo stile casual e sportivo a quello super ricercato.

Fashion remake

Vintage non è sguardo malinconico e nostalgico sul passato, ma un nuovo modo per guardare al presente e al futuro. In quest’area sono protagoniste con le loro realizzazioni le sartorie creative, le piccole aziende artigiane, le realtà specializzate nella moda etica e frutto di riciclo, il vasto e coloratissimo mondo dell’handmade e tutto ciò che è nuovo ma in perfetto stile retrò. Creazioni frutto di rielaborazione di materiali datati o dismessi, siano essi tessuti, lane, legno, carte da parati o pvc. Tutto può avere una nuova vita e creare nuove forme d'arte.

Modernariato & Design

Area dedicata agli oggetti della memoria e alle curiosità del passato: piccoli antiquari e collezionisti espongono vinili, latte d'epoca, giocattoli antichi, profumi da collezione, radio, tv, fumetti, libri, per compiere un salto indietro nel tempo in un'atmosfera da marchè-aux-puces.

Auto e moto d'epoca

Torna in questa 29ª edizione la sezione dedicata alle automobili e alle moto d’epoca: autentiche “opere d’arte su ruote” dal dopoguerra ad oggi. Simbolo di libertà, di stile e personalità, di lunghi viaggi sulle strade e nel tempo, sono emblema assoluto del vintage e in fiera si potranno ammirare in tutto il loro fascino modelli che hanno fatto la storia, affascinando in tutto il mondo intere generazioni. Un percorso che traccia l’evoluzione stilistica e tecnologicadi “marchi” che letteratura e cinema hanno reso immortali.

Protagonisti di questo spazio sono: la concessionaria Harley Davidson e Royal Enfield “Turchetti Srl” presente a Ravenna dal 1954 e il Big Boss Garage, autosalone e motosalone specializzato in vetture d’epoca statunitensi e nei “grandi classici” europei che Riccardo La Corte ha aperto esattamente un anno fanno e Romagna Boys- American Cars Club Italy,club automobilistico di vetture americane d’interesse storico, risalenti al periodo compreso tra i primi anni ’30 e fine degli anni ’50 ci farà rivivere il mito americano con le vetture che hanno fatto la storia dell’evoluzione automobilistica a stelle e strisce.

Musica

La musica come componente essenziale della cultura, come cartina di tornasole dello stile. Quello che travalica le epoche e resta patrimonio comune di generazione in generazione. L’essenza stessa della musica è “vintage” dal momento che il mondo delle sette note è in sestesso, una fitta trama di rimandi, citazioni, contaminazioni e rivoluzioni stilistiche. Il sottofondo musicalesarà curato da Dj ben noti agli amanti del ritmo da un'anima rock che sa fluttuare tra pezzi acustici, autoriali e indie-pop con divergenze notturne in sonorità elettriche e psichedeliche, rendendo piacevole la visita agli stand degli espositori.

Venerdì 23 ottobre:

14:00 - 18:00 Music selection by Dj Hugo Boss

Sabato 24 ottobre:

10:00 - 13:00 Music selection by Dj Hugo Boss

13:00 - 13:30 Coffee break: in diretta con gli organizzatori della Fiera

13:30 - 18:00 Vintage corner: interviste agli espositori di Fiera Vintage

18:00 - 20:00 Dj set John Romagna (Rock, Indie)

Domenica 25 ottobre:

10:00 - 13:00 Music selection by Dj Hugo Boss

13:00 - 13:30 Coffee break: in diretta con gli organizzatori della Fiera

13:30 - 18:00 Vintage corner: interviste agli espositori di Fiera Vintage

18:00 - 20:00 Dj set John Romagna (Rock, Indie)

Orari e prezzi

Orari al pubblico: venerdì 23 dalle 14.00 alle 20.00 - sabato 24 e domenica 25 dalle 10.00 alle 20.00.Preview gratuita su invito per uffici stile e ricerca: venerdì dalle 10.00 alle 14.00

Ingresso: biglietto 2x1 € 8.00 (ingresso valido per due persone); biglietto unico € 6.00 (ingresso singolo); ingresso gratuito per i bambini fino ai 12 anni.