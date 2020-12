Automobilismo: il calendario 2021 regala tante emozioni al territorio forlivese

Si stanno approntando i vari calendari sportivi 2021 che riguardano l'automobilismo sportivo, con la scontata precisazione "salvo covid". Particolarmente ricco di eventi quello redatto a San Marino dalla Fams: si inizierà il 2 maggio con il Rally Bianco Azzurro, per proseguire il 29 dello stesso mese con il San Marino Revival, prova di Campionato Italiano Regolarità di Acisport.

Il classicissimo Rally di San Marino, giunto alla sua quarantanovesima edizione con doppia titolazione tricolore, per l'assoluto e il terra, è in programma il 26/27 giugno, abbinato ad altre due prove di campionato italiano, Historic Terra e Cross Country; il 5 settembre avrà luogo il Circuito Rally dei Campioni, mentre il prestigioso Rallylegend si terrà dal 7 al 10 ottobre. A tutto ciò vanno aggiunti in autunno l'Halloween Rally, un raduno 4x4 e una gara di trial, senza dimenticare lo Special Rally Event non agonistico.

Si cercherà di riproporre anche il Trofeo Nos di Slalom, non disputato quest'anno, con l'organizzazione della Scuderia Brm e del Racing Team Le Fonti e tutto incentrato all'interno della Provincia di Forlì-Cesena; il tutto scatterà il 16 maggio con la Tredozio-Monte Busca, seguita il 6 giugno dalla Predappio-Rocca delle Caminate, con gli altri eventi posizionati a Modigliana, Rocca San Casciano, Galeata, Dovadola e Santa Sofia.

A fronte del mancato passaggio nel 2021 in Romagna della 1000 Miglia, il Gran Premio Nuvolari farà tappa dalle nostre parti il 16/19 settembre. In fase di elaborazione il calendario delle manifestazioni turistico/regolaristiche del Trofeo della Romagna: si accendono i motori il 6 giugno a Sadurano, per continuare il 3 luglio a Meldola con il Racing Team Le Fonti, il 24 luglio a Faenza/Modigliana, Team Top Driver, il 28 agosto a San Marino, Acs, e poi ancora per due volte a Forlì, Aci ed Hermitage e a Santarcangelo con il Memorial Bisulli. Il Campionato Italiano e Cez Europeo di Autocross, farà tappa al Riorc di Ravenna il 17 ottobre, mentre nelle prossime settimane saranno comunicate le date degli eventi che avranno luogo all' Autodromo di Misano.