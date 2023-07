“Autori in Fabbrica”: appuntamento con "Non ho mai letto un libro" di Massimo Missiroli

Nell'ambito del programma eventi Fabbrica Estate 2023, ciclo “Autori in Fabbrica”: martedì 18 luglio, alle ore 21.15, si tiene la presentazione del libro "Non ho mai letto un libro" di e con Massimo Missiroli

"Non ho mai letto un libro"

C'è un signore di Forlì che ha fatto per una vita il bancario, un bancario in jeans, per la precisione. Lo stesso signore ha fatto per una vita i pop-up, creando libri a tre dimensioni per i lettori di tutto il mondo. Si chiama Massimo Missiroli: questa è la storia delle sue due vite, e di tutte le altre vite che ha vissuto tra sperimentazione fotografica e precinema, tra laboratori nelle scuole, premi e cerimonie.

Massimo Missiroli è studente, grafico, fotografo, illustratore, bancario, film-maker, realizzatore di filmati di animazione, chitarrista, allievo a pianoforte, cassiere, sperimentatore, realizzatore di mostre, scrittore, attore, regista, sceneggiatore, webmaster, sperimentatore di realtà aumentata e intelligenza artificiale, paper-engineer, pop-up designer, editore, producer musicale, ed ora... pensionato.

Nasce nel 1957 ed è ancora vivo nonostante i continui attacchi alla sua salute.

Massimo Missiroli è uno dei maggiori conoscitori e collezionisti del settore di libri pop up nel mondo.

"Autori in fabbrica" è il ciclo di incontri con giovani scrittori o con autori che parlano ai giovani, ideato e condotto da Marco Viroli, Coordinatore artistico della Fabbrica delle Candele. Ingresso libero fino a esaurimento posti.