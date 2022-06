Tornano i "Giovani autori in Fabbrica": si parte con “Il milite ignoto e i militi ignari” di Matteo Saccone

Torna con quattro incontri alla Fabbrica delle Candele di Forlì il ciclo “Giovani autori in Fabbrica”. Nell’ambito del programma eventi Fabbrica Estate 2022, sono previsti quattro incontri con giovani scrittori locali o con autori che parlano ai giovani, condotti da Marco Viroli, direttore artistico della Fabbrica delle Candele. Il ciclo si apre il 21 giugno, alle 21:15 con Matteo Saccone che presenterà il saggio “Il milite ignoto e i militi ignari”, in cui l’autore mette in risalto come la politica, la letteratura, l'arte e il cinema hanno raccontato negli anni la descrizione e la sublimazione della morte nella Grande Guerra. Un tema che, purtroppo, è tornato a essere di scottante attualità.

Solo al termine del primo conflitto mondiale si contarono le vittime che essa aveva prodotto nelle file degli eserciti belligeranti. Ci si accorse così che in tutto si sfioravano i dieci milioni di morti. La memoria pubblica della tragedia bellica, i ricordi privati e l’elaborazione del lutto ebbero ricadute tali da entrare quasi necessariamente nel vissuto di molte generazioni successive. A cent'anni esatti dalla traslazione della salma del Milite Ignoto al Vittoriano, questo saggio mette in risalto come la politica, la letteratura, l'arte e il cinema hanno raccontato negli anni la descrizione e la sublimazione della morte nella Grande Guerra.

Matteo Saccone ha 33 anni. Laureato in Lettere Moderne e in Italianistica all'Alma Mater Studiorum di Bologna. Entrambe le sue tesi di laurea hanno indagato il rapporto fra la Prima guerra mondiale e i principali testi della letteratura italiana ed europea. Ha scritto per il settimanale "Il Momento" e collaborato con la rivista "Il Nuovo Areopago" occupandosi di Peguy, Tolstoj, Dostoevskij e Montale. Nel 2007 ha vinto la XIV edizione del Certamen Ennianum, concorso internazionale di traduzione e commento dal latino. Da 17 anni è arbitro di calcio e da 6 anni è professore di materie storico-letterarie nella scuola secondaria. In precedenza ha pubblicato per CantaCanta nel 2016 "Peter Pan è morto in guerra" e nel 2020 “Zibaldino di un prof in quarantena”.

L’ingresso agli incontri con l’autore è gratuito. Apertura cancelli ore 20.30. Inizio eventi ore 21.15. I posti sono numerati, è consigliata la prenotazione collegandosi alla piattaforma online icos.comune.forli.fc.it. Info: infoupg@comune.forli.fc.it; Tel.: 0543 712 833 – 712 112. In caso di maltempo gli eventi potranno essere realizzati presso la Sala Teatro della Fabbrica o posticipati a data da definire.