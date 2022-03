La chitarrista Ava Mendoza in concerto ad Area Sismica

La 32esima stagione di Area Sismica prosegue con il concerto della funambolica chitarrista Ava Mendoza, domenica 20 marzo alle 18 . Origini boliviane, trascorsi formativi nella Bay Area, presente fulgido nella scena di Brooklyn, Mendoza contiene in sé una pluralità di riferimenti culturali che si traducono in una musica ibrida, naturalmente aperta alla frammentazione dei generi, soprattutto in evidente evoluzione.

Ava Mendoza è una chitarrista, cantante, cantautrice e compositrice di origine boliviane con base a Brooklyn. Ha ricevuto fin da subito roboanti consensi internazionali per la sua tecnica unica e viscerale. Già leader della band art rock Unnatural Ways, si è contraddistinta come interprete solista della propria musica e di opere di compositori degli ambiti musicali più disparati. È stata in tournée in tutto il mondo e ha registrato/suonato con musicisti tra i quali John Zorn, Matana Roberts, Fred Frith, Will Guthrie, Tatsuya Yoshida e dell’ex vocalist dei Can, Malcolm Mooney, Nels Cline, William Parker, Hamid Drake, ROVA, Negativland, Violent Femmes e tanti altri. Resident artist al Bimhuis di Amsterdam e allo Stone di New York, ha ricevuto commissioni per comporre musiche di scena e da film. La sua cifra è la decostruzione del blues e del punk, miscelandoli con le forme più attuali del jazz, con una tecnica impeccabile e sorprendentemente espressiva. La sua prodigiosa padronanza dello strumento dona una profonda testimonianza del suono contemporaneo della chitarra elettrica. La sua poetica ha radici profonde, include anni di formazione classica, una ricca conoscenza del blues vecchia scuola e del fingerstyle tradizionale, l’aver vissuto dall’interno il punk no-wave e una significativa collaborazione con i maestri del free jazz.

