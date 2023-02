"Avatar - la via dell'acqua" in programmazione alla Sala San Luigi

Intero € 6,00, Ridotto € 5,50 (under 12 e over 65), Ridotto UNIVERSITARI € 4,50

Prezzo Intero € 6,00, Ridotto € 5,50 (under 12 e over 65), Ridotto UNIVERSITARI € 4,50

Alla Sala San Luigi dal 18 al 26 febbraio è in programmazione "AVATAR: LA VIA DELL'ACQUA", di James Cameron.



Sono passati poco più di dieci anni dalla grande battaglia sul pianeta Pandora tra gli umani, gli “Sky People”, e gli indigeni Na’vi. L’ex Marine Jake Sully ha ormai cambiato vita, integrandosi nella popolazione indigena degli Omaticaya e legandosi alla principessa guerriera Neytiri. Insieme hanno formato una famiglia, composta da tre figli: il maggiore Neteyam, il più responsabile e assennato, il secondo Lo’ak, dallo spirito intrepido e ribelle, e la piccola Tuk. C’è anche una quarta figlia, Kiri, che i Sully hanno adottato; Kiri è nata biologicamente della scienziata Grace Augustine, morta al termine del grande conflitto, e ha uno spiccato slancio spirituale. Dopo un decennio di grande serenità, i Sully avvertono nuovamente il pericolo giungere dagli “Sky People”, così per tutelare la comunità di Omaticaya decidono di lasciarla e spostarsi verso nuove frontiere, trovando rifugio presso la comunità indigena che abita le coste blu, il clan dei Metkayina, guidato dalla coppia Tonowari e Ronal.



IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 18 febbraio ore 20.30

domenica 19 febbraio ore 17.00

martedì 21 febbraio ore 20.30 ORIGINAL VERSION WITH ITALIAN SUBTITLES



domenica 26 febbraio ore 20.30