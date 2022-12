Avis Forlì e Intercity Gospel Train Orchestra insieme per un Natale di solidarietà

Un Natale sulle note del Gospel: quale miglior modo per accogliere le festività se non al suono di una musica che rappresenta il linguaggio universale dell’anima? Si tratta, infatti, di un genere musicale capace di veicolare messaggi di amore, pace, speranza, che è anche storicamente collegato a tematiche sociali. Proprio in virtù di questa convergenza di valori e di una consolidata collaborazione, quest’anno gli Intercity Gospel Train Orchestra proporranno alla cittadinanza un concerto di Natale con uno scopo benefico speciale: quello di sostenere l’Avis Comunale di Forlì. L’appuntamento, aperto alla cittadinanza, è per martedì 20 dicembre alle ore 21.00, al Duomo di Forlì. Per l’occasione, oltre 50 coristi e 6 musicisti, diretti dal Maestro Valerio Mugnai, proporranno il loro classico repertorio natalizio, frutto di selezione e di armonizzazioni, sapientemente miscelate. Il ricavato netto della serata, che prevede un ingresso ad offerta libera, sarà devoluto ad Avis Forlì.

“La nostra organizzazione – afferma il presidente di Avis Forlì Roberto Malaguti – è onorata dell’attenzione che ci è stata riservata dall’associazione musicale Intercity di Forlì, testimonianza di una solida collaborazione che dura da anni e ci ha visto uniti nell’annuale evento di commemorazione per Silver Sirotti, vittima dell’attentato al treno Italicus e medaglia d’oro al valore civile. Per questo Natale, ci troviamo nuovamente insieme in nome della solidarietà”.

Per il concerto di Natale 2022, gli Intercity Gospel Train Orchestra, coro gospel e spiritual dalle contaminazioni pop, sapranno trasportare il pubblico in un viaggio nel tempo e nello spazio: dall’età vittoriana con il famoso carol natalizio “God rest ye merry gentlemen”, fino ai più moderni palcoscenici di musical di Broadway con “What a wonderful world”. Melodie e valori (dal senso di comunità e condivisione del primo brano, alla bellezza del mondo e della diversità tra i popoli sottolineato dal secondo) che sapranno brillare anche grazie alle qualità vocali ed espressive dei solisti. Il risultato è frutto del meticoloso lavoro che conosce la sinergia di un gruppo di “amatori”: così i coristi si presentano alla fine di ogni concerto, per sottolineare la passione che li accomuna come persone, dove il valore principale del canto non è di tipo artistico, ma umano, di relazione, di cura. Gli organizzatori dell’evento ringraziano lo sponsor “Otoplus centro audioprotesico che si prende cura del tuo udito” per rendere possibile la performance natalizia degli Intercity Gospel Train Orchestra.

L’apertura al pubblico è per le ore 20.30. Il ricavato netto della serata sarà devoluto ad Avis Forlì. Avis Comunale di Forlì: 0543.20013; forli.comunale@avis.it; www.avisforli.it.