Avis Forlì promuove il “Torneo di burraco” in memoria di Mario Acciai

Gli appuntamenti con i giochi di carte promossi dall’Avis Comunale di Forlì proseguono con il “Torneo di burraco” in ricordo di Mario Acciai. Come i tornei di Scala 40 e marafone, anche quest’iniziativa si inserisce in una tradizione di eventi aggregativi che funge da occasione per sensibilizzare all’importanza della donazione di sangue ed emoderivati. Non solo: la gara ha anche una concreta finalità solidale perché l’incasso della serata verrà devoluto ad Avis Forlì.

L’evento si terrà venerdì 19 aprile (ore 20.00), al Teatro Parrocchiale “Stefano Garavini” di San Martino in Villafranca , per partecipare, occorre iscriversi entro mercoledì 10 aprile (quota di iscrizione 10 euro).

Mario Acciai è ricordato dalla sezione forlivese dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue per la grande dedizione rivolta alla locale organizzazione di volontariato. Dalla sua prima donazione nel 1968, Acciai toccò il traguardo delle 105 donazioni totali. Fu eletto nel Consiglio Direttivo di Avis Forlì dal 1978 al 2013, dispiegando la sua attività in una pluralità di ambiti: si distinse in qualità di organizzatore, accompagnatore dell’équipe incaricata di raccogliere sangue presso le sezioni Avis del territorio, ma anche in lavori di manutenzione, piccole commissioni e tanto altro ancora. Questo impegno trovò un riconoscimento nel 2003, quando l’allora Prefetto di Forlì Salvatore Montanaro gli assegnò il riconoscimento di Cavaliere della Repubblica per i suoi meriti di solidarietà sociale.

Il torneo di burraco a lui intitolato prevede ricchi premi per i vincitori. Il Teatro ha una capienza massima di 16 tavoli: i posti sono limitati, fino ad esaurimento. Si consiglia di affrettarsi ad effettuare la propria preiscrizione (entro il 10 aprile). Per avere informazioni sulle regole del gioco: Giancarlo Manzecchi – arbitro di gioco (348.9160996); per iscrizioni: Maria Gori (320.2644226).