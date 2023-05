Il nuovo album degli Azimut è solidale: metà dell’incasso va alle persone colpite dall'alluvione

Dopo un lungo periodo di silenzio, gli Azimut, la band della Vallata del Bidente, tornano in pista e presenteranno il loro ultimo progetto ‘Anima Circense’ sabato 27 maggio alle 21 al Teatro comunale ‘Carlo Zampighi’ di Galeata. Si tratta di un concept album che narra una storia ambientata alla fine dell’Ottocento e che racconta di un povero ragazzo orfano che vede un giorno arrivare nel suo piccolo paese il circo: pian piano conoscerà tutti i personaggi che lo compongono, i quali dispensandolo di buoni consigli, lo convinceranno a diventare un loro compagno di avventure.

"Tutto ciò che questa storia vuole insegnare è che ognuno di noi se ha un sogno nel cassetto – precisano i componenti della band – può con forza di volontà e con il sostegno di qualcuno caro riuscire a realizzarsi e a raggiungere i propri sogni". La parte musicale è stata scritta da tutti i componenti della band, i testi sono opera di Ettore il cantante. Gli Azimut non sposano un unico genere musicale, ma spaziano in molti generi come il reggae, folk, swing e un po’ di funk, grazie alle sensibilità musicali diverse dei cinque componenti: Ettore Zannotti alla voce e all’ukulele, Marco Pondini alla batteria, Edoardo Ugolini alla chitarra elettrica, Manuel Ringressi alla tastiera e fisarmonica e Giovanni Frassineti al basso e chitarra classica. Alle registrazioni hanno partecipato molti amici tra cui Federico Zappia, Diego Bettedi e Gustavo Falbo.

Il concerto sarà gratuito fino ad esaurimento posti, inoltre metà dell’incasso della vendita dei CD verrà devoluto in beneficenza per aiutare le zone colpite dall’alluvione di queste settimane. “La Romagna è la nostra terra, ci ha fatto nascere e ci ha fatto divertire, perciò anche noi abbiamo deciso di dare il nostro piccolo contributo per aiutarla” precisa il frontman Ettore Zannotti. L’album sarà disponibile sulle piattaforme digitali come Spotify e anche in formato CD.