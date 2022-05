Babele teatrale in costruzione 2022: gli studenti portano il multiliguismo sul palco del Teatro Diego Fabbri

Trent'anni di multilinguismo sulla scena teatrale forlivese. Lunedì 23 maggio , alle ore 20.00 presso il Teatro Diego Fabbri di Forlì, prende il via la XXX edizione della rassegna teatrale dell'Associazione Studentesca Universitaria SSenzaLiMITi, inserita nella programmazione scientifico-culturale Babele teatrale in costruzione 2022, ideata e organizzata dal Centro di studi teatrali su teatro e interculturalità (Trateà) del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione (DIT) dell'Università di Bologna, Campus di Forlì.

La proposta della XXX edizione ha come filo conduttore il tema del viaggio, viaggio inteso come terreno esperienziale di trasformazione, personale e collettiva. Una metamorfosi che diventa sulla scena un agente e un modello di cambiamento sociale e politico. Tale proposta è inserita nel progetto pilota Le voci del DIT / Voci dal DIT, un canale podcast multilingue del Dipartimento DIT, una sperimentazione didattica con ricaduta nell’acquisizione delle lingue straniere, nonché nell’acquisizione delle competenze trasversali sempre più richieste nel mondo del lavoro, della traduzione e dell'interpretazione. Un canale che è anche una risposta alla sfida intellettuale lanciata da J. L. Borges quando, il 23 giugno 1978, in una conferenza sul tema del tempo, invitava l’uditorio a ipotizzare un mondo dove l’udito fosse l’unico dei cinque sensi rimasto a disposizione dell’umanità. Un mondo possibile costruito solo dalla parola e dalla musica. Le nostre voci per la Pace perpetua, primo podcast multilingue prodotto, è una risposta alla sfida borgiana e un invito all’armonia.

Il programma prevede dalle 20.00 la presentazione del progetto di ricerca Le voci del DIT / Voci dal DIT, poi Babele Futura: Ícaro vuela a Pamplona por primera vez, spettacolo in spagnolo, un audiodramma dal vivo della Classe 3A Linguistico Esabac del Liceo Classico G.B. Morgagni - Forlì, creato nell’ambito del progetto L’audiodramma: un oceano-eco multisensoriale per la formazione linguistico-culturale. L'intermezzo sarà l'ascolto visivo del podcast Le nostre voci per la Pace perpetua, iniziativa nell’ambito dell’Università di Bologna per la Pace, con musiche originali e sound design di Roberto Costa. Si prosegue con Babele in Costruzione: #dimensionerasmus, spettacolo multilingue delle studentesse e studenti del Campus di Forlì. Lo spettacolo è l’avant-texte scenico di un audiodramma in costruzione ispirato alla graphic novel "Tutto quello che non dimenticherai mai del tuo Erasmus", traduzione italiana del libro "Cosas que nunca olvidarás de tu Erasmus" (Amaia Arrazola, Raquel Piñeiro — LUNWERG, 2015). Il volume in italiano è frutto di un laboratorio di traduzione collaborativa, realizzato nel 2019 da dodici studentesse del III anno della Laurea Triennale in Mediazione Linguistica Interculturale. La revisione editoriale è stata curata da un gruppo di studentesse della Laurea Magistrale in Specialized Translation, mentre il volume è stato coordinato dalla professoressa Raffaella Tonin e promosso dal DIT.

Informazioni

L’ingresso è libero, con masherina FFP2.

La realizzazione della XXX Rassegna SSenzaLiMITi è stata possibile grazie alla collaborazione dell’Assessorato alla Cultura, Università e Internazionalizzazione del Comune di Forlì e del Teatro Diego Fabbri, che si sono dimostrati interlocutori attenti alle nuove proposte culturali, consolidando così la rete di sinergie tra la città di Forlì e l’istituzione universitaria. Una rete che si palesa nella collaborazione con il Liceo Classico G.B. Morgagni inserito nella sezione Babele Futura, dedicata alla creatività dei più giovani.