Baby Signs Italia, un incontro informativo gratuito per genitori

Il "Centro Parole Diverse" ospiterà un incontro informativo gratuito (martedì 19 marzo alle 17.30) sulla comunicazione gestuale attraverso il Programma Baby Signs per bambini 0-24 mesi. Durante l'incontro verrà presentato il Programma Baby Signs affrontando inizialmente lo sviluppo fisiologico delle abilità comunicative nei primi anni di vita chiarendone il metodo, i destinatari diretti e gli importanti benefici rilevati dal ventennale progetto di ricerca scientifica. Baby Signs è un programma di comunicazione gestuale sempre in accompagnamento al linguaggio verbale, rivolto a bambini dai 0 ai 24 mesi. Si propone di stimolare e potenziare precocemente l’efficacia comunicativa all’interno della relazione tra il bambino e i suoi caregivers. Permette al bambino di esprimere i propri bisogni, interessi e stati d’animo attraverso i segni in attesa dell'arrivo delle parole! E' un Programma che nasce in America e poi si è diffuso in tutto il mondo grazie anche alla ricerca ventennale che ne è alla base e che ne dimostra i benefici a livello di sviluppo linguistico, sviluppo cognitivo a lungo termine e i benefici nella sfera affettivo relazionale. E' una realtà che sta ricevendo un riscontro molto positivo dai genitori che hanno deciso di arricchire con l'uso dei segni la comunicazione con il proprio bambino. Per prenotarsi occorre contattare il numero 3924337138.