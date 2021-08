"Balabeat" in concerto a San Martino in Strada

Prezzo non disponibile

"Balabeat" in concerto, giovedì 26 agosto, ore 21, presso "Al Campo" di San Martino in Strada, Via A. della Chiesa, Forli,

La storia dei Balabeat nasce da un progetto di Moussà Kienou, un percussionista del Burkina Faso, che prepara un trio basato esclusivamente sulle percussioni, di lì a poco si aggiungono musicisti forlivesi con un buon bagaglio tecnico e nascono i Balahiri. Un collettivo di curiosi della musica che vuole esplorare sonorità, aperto a nuove collaborazioni, contaminazioni e in seguito all’uscita dal gruppo di Moussà, decidono di chiamarsi definitivamente Balabeat, aggiungendo una componente di funk e afrobeat. I Balabeat eseguono brani originali, costruiti, composti ed immaginati insieme a Moussà e ora ovviamente riadattati e suonati con influenze afro-funk-world music. Un concerto che saprà soddisfare i palati piu esigenti.

Info e prenotazioni 373.7063695

