Barbieri in campo per le famiglie alluvionate: nasce "Forlì n'barba"

Nasce la prima edizione di "Forlì n'barba", un evento patrocinato dal Comune di Forlì, a scopo benefico, organizzato per raccogliere fondi da destinare alle famiglie colpite dalla tragica alluvione che ha colpito Forlì. L’evento vedrà riuniti amanti della barba e della rasatura tradizionale tutti insieme per beneficenza, avrà ospiti del settore barberia e barba conosciuti nel mondo dei social quali: Luca Dinaro, Patrizio Vagelli e tanti altri.

L'appuntamento si terrà a Casa La Corte domenica 10 settembre ed è stato ideato dallo Stregone della Barba, alias Mattia Cuzzoni, con la collaborazione di Riccardo La Corte (titolare storico di molte attività del forlivese e non solo, entrambi in foto) e si svolgerà a partire dalle ore 15:00 con intrattenimento ed esibizione di alcuni barbieri italiani tra cuiPaolo Barrasso, Davide Tonelli e Massimo Pannuzzi; successivamente alle ore 19;00 è prevista una sfilata di barbe, la quale prevede una iscrizione simbolica di 10 € da destinare in beneficenza ed un omaggio ad ogni partecipante gentilmente offerto dai brand nazionali ed internazionali che hanno aderito a sponsorizzare l’evento, quali Proraso, Ariana & Evans, Omínì prodotti per la cura di barba e capelli, DeathGrip Wax e Vikicon.