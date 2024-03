Barzellette e racconti divertenti a Palazzo Morattini: a Pievequinta un pomeriggio all'insegna dell'umorismo

Domenica 17 marzo, alle ore 16.00, presso Palazzo Morattini, a Pievequinta di Forlì, si svolgerà un pomeriggio in allegria con le barzellette di Elio Ruffilli, det Magalot, che sarà affiancato da Radames Garoia, Nivalda Raffoni e Gabriele Zelli con i loro racconti umoristici.

Per barzelletta si intende una storiella comica, spiritosa che può essere spinta, grassa, piccante e saperla raccontare bene è una vera e propria arte. Conta molto anche il modo di atteggiarsi di chi lo fa, il gesticolare, l'espressione del viso, la capacità scenica. Inoltre bisogna avere la capacità di improvvisazione per poter adattare la parte preliminare e la battuta finale alle situazioni sempre diverse in cui si racconta. L'introduzione è soggetta alle variazioni consentite dalla circostanza, dal talento del narratore, dalla partecipazione dell’uditorio; in particolare può essere arricchita di dettagli e anche divenire smodatamente prolissa, con l’effetto umoristico supplementare dovuto dalla sproporzione fra l’enfasi del preliminare e il carattere liquidatorio della battuta.

Elio Ruffilli è da sempre un ottimo raccontatore di barzellette e nell'occasione avrà come spalla il figlio Roberto, che come lui eccelle nell'arte di far ridere. Non saranno da meno gli altri protagonisti del pomeriggio Radames Garoia, Nivalda Raffoni e Gabriele Zelli che proporranno aneddoti e storielle romagnole per il gusto di ridere e di far divertire.

Nell’occasione verranno messi in vendita i tre volumi di barzellette pubblicati di recente da Elio Ruffilli che hanno come titolo: Am dívartès incora a sbacarêr, Am dívartès incora a rìdar, Am dívartès incora a sghignazêr e portano la prefazione di Patrizia Carpi e di Gabriele Zelli.

Al termine buffet. Ingresso libero.