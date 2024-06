Fusione tra palla a spicchi e running: ecco la Basketball Run in centro storico

Sarà un mercoledì tra basket e running quello che animerà il centro storico di Forlì. Dalla mente del “Basketball Stars Camp” di Richard Lelli e Simone Pierich assieme al collettivo “Marghe All Star”, organizzatori del celebre torneo di beneficenza intitolato al compianto Matteo Margheritini, nasce un nuovo evento per l’estate forlivese, un evento che tanto sa di pallacanestro ma che sfocia nel mondo del running. Si tratta della prima edizione della Basketball Run, una corsa “palleggiata” per le vie del centro cittadino, partendo da Piazza Cavour e attraverso i punti nevralgici del centro città si ritorna da dove si è partiti per un totale di circa 5 chilometri.

Tre le stazioni previste: nel parco San Domenico di fronte “L’Amorosina”, in Piazza Morgagni al fianco del “Jump Cafè” e in via Oberdan presso “La Fiasca”. Qui i partecipanti ci cimenteranno in prove di abilità con il supporto dello staff Marghe-Stars Camp. All’arrivo, previsto sempre in Piazza Cavour, ad accogliere i partecipanti di fronte al Ristorante “La Sosta” ci saranno alcuni partner della manifestazione, come Falterona Gin e Panifico, assieme alla musica della Balera.

Si parte alle 19.30. Sarà possibile iscriversi a partire dalle 18.30 direttamente in Piazza Cavour. E' prevista una quota di iscrizione che regalerà la maglietta esclusiva della manifestazione e a fronte di una maggiorazione anche il pallone da pallacanestro. L’intero ricavato verrà devoluto ad Admo Forli’-Cesena (Associazione Donatori Midollo Osseo).

L’evento è patrocinato dal comune di Forlì e rientra all’interno delle iniziative di “Forli’ nel cuore” che come di consueto animano i mercoledì dell’estate forlivese. L'evento è sostenuto dall’unità sport del Comune di Forlì. Il main sponsor dell’iniziativa

è Forlifarma, rappresentata dall'avvocato Luca Pestelli. Per info e iscrizioni info@basketballstarscamp.it