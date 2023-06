All'Arena San Domenico "La Notte del Rock: Beatles vs Rolling Stones"

Forlì si prepara ad ospitare un evento musicale e culturale unico nel suo genere, dedicato all'inizio di un'epoca che ancora non è tramontata. Il progetto "La notte del Rock: Beatles vs. Rolling Stones" intende celebrare l'immensa influenza esercitata dai Beatles e dai Rolling Stones sull'immaginario collettivo e sulla generazione dei teenagers degli anni '60. L'evento, che si svolgerà il 22 giugno alle ore 20:30, all’Arena Dei Musei San Domenico di Forlì e farà parte del programma estivo organizzato dalla Città nella sempre più interattiva e trasversale area sorta tra gli spazi tra l’ex convento dei Domenicani e piazza Guido da Montefeltro.

La serata avrà un'anima non solo musicale ma anche culturale, proponendo una riflessione su ciò che questi due gruppi hanno rappresentato per i giovani di quell'epoca e come abbiano contribuito a plasmare la società e l'immaginario collettivo. Saremo trasportati indietro nel tempo, in un'epoca in cui la musica e la cultura erano strumenti di ribellione e di cambiamento sociale. I giovani di allora, affascinati dai suoni rivoluzionari e dalle parole di protesta, si sono identificati in queste band che li hanno ispirati a lottare per la libertà, per i diritti civili, per l'uguaglianza e per la pace. Le loro canzoni hanno veicolato messaggi di speranza, di amore e di consapevolezza, stimolando la nascita di movimenti di controcultura e di una nuova visione del mondo. Si tratta quindi di un invito a riscoprire e a riflettere sull'importanza di questi gruppi musicali e sulla loro eredità che, ancora oggi, continua a influenzare le nuove generazioni. Sarà un'occasione per celebrare la potenza e l'impatto duraturo della musica e della cultura come strumenti di cambiamento e per ricordare come, anche attraverso le note e le parole di una canzone, si possa trasformare il mondo.

Il programma si svilupperà in una serie di iniziative svolte a scandagliare l’eredità di tale epoca tra gli ospiti ed una serie di momenti di forte coinvolgimento ed interazione con il pubblico finalizzati a rispondere ad uno dei più grandi dilemmi del XX secolo: Beatles o Rolling Stones? La serata avrà inizio alle 20:30 con un momento “ieratico”, un rituale per immergere palco e platea n un'atmosfera magica e suggestiva: la recita pubblica della celebre poesia "Howl". Testo di Allen Ginsberg ritenuto come uno degli inni della Beat Generation e rappresentazione sublime della loro irrequietezza ed inquietudine verso la loro società, sentimenti che faranno da prodromi a tutto il movimento (anti)culturale degli anni 60'. Sarà un modo potente per aprire la serata, creando un legame profondo tra artisti e spettatori, e trasmettendo un senso di continuità tra le generazioni. Sarà un invito a riflettere sulla rilevanza di quei gruppi musicali e della loro eredità, non solo come produttori di melodie accattivanti, ma come portavoce di idee che hanno scosso il mondo.

Alle 20:45 prenderà il via, stimolati dalla catartica lettura, il Talk “L’Urlo della Beat Generation”. Si troveranno sul palco molti ospiti di spessore legati al mondo della musica, figure di grande rilevanza e profonda conoscenza del panorama musicale di quell'epoca. Tra di loro, saranno presenti artisti che hanno vissuto in prima persona quegli anni di fermento e ribellione, portando la loro esperienza diretta e la loro prospettiva unica. Saranno anche presenti storici e critici musicali, studiosi del movimento di controcultura e esperti di sociologia che offriranno un contesto più ampio e approfondito per comprendere l'impatto di quei gruppi sulla società di quei turbolenti anni e di oggi.

Saranno i conduttori della serata Marco Viroli, scrittore, giornalista, deejay e direttore artistico ed esperto conoscitore di ogni vicissitùdine culturale del territorio, e Cristina Tassinari, giornalista, presentatrice ed ora direttrice del web-magazine musicale Disco Diva e del festival omonimo. Successivamente, si esibiranno due tra le tribute band più importanti d'Italia, The Menlove dedicata ai Beatles e All Down The Line tributaria dei Rolling Stones. Il concerto comprenderà pezzi di entrambi i gruppi pubblicati nel periodo che va dalla loro nascita (primi anni '60) fino al 1969, anno in cui tragicamente morì annegato in piscina Paul Jones, appena fuoriuscito dai Rolling Stones. Nella Band che omaggia il quartetto di Liverpool troviamo Tommaso Tam nelle vesti di Paul Paul McCartney, Giuseppe Bonomo in quelle di George Harrison, David Sabiu seguirà i ritmi di Ringo Star ed infine Giovanni Marinelli impersonifica la leggenda di John Lennon.

Le nostrane Pietre Rotolanti saranno invece Giuseppe Bruni (voce), Alberto Rancan (chitarra), Lorenzo Buratti (chitarra), Baldassare Guida (basso), Federica Maragno (tastiera), Roberto Gregori (batteria). Il grande concerto inizierà alle ore 21:30, e sarà della durata approssimativa di due ore. La serata sarà accompagnata anche da proiezioni video di filmati dell’epoca e dalle foto dei fan e dei partecipanti che si presenteranno alla serata vestiti come in quella “calda” estate del 68’. Per gli appassionati e collezionisti presenteremo alcuni strumenti dal Museo Fender Vintage, l'unica e più completa mostra Fender itinerante al mondo composta dagli strumenti musicali originali prodotti dalla Fender Factory Usa dal 1946 al 1974, oltre 120 strumenti totalmente funzionanti che hanno scritto la storia della musica contemporanea, Un viaggio artistico-culturale nell'epoca d'oro della Fender e della musica del Novecento. Inoltre gadget e souvenir della serata, proposte dalla cooperativa sociale Cava Rei potranno essere acquistate prima e dopo lo spettacolo.

Il progetto "La Notte del Rock: Beatles vs. Rolling Stones" si propone di suscitare interesse non solo a Forlì, ma anche nel territorio romagnolo in generale. L'evento sarà pubblicizzato attraverso le radio e l'utilizzo dei social media, al fine di coinvolgere un pubblico più ampio. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. La produzione dell'evento si riserva di comunicare in seguito i nomi di ulteriori ospiti e degli altri operatori necessari per la sua realizzazione.