'Beatrice Donna Dantesca' nei fumetti per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Nella logica mirata di sensibilizzazione, informazione, prevenzione, la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' per l'ennesimo anno aderisce al 'International day for the elimination of violence against women - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne', con una proposta, attivata online fino al 30 novembre 2021, con apertura straordinaria giovedì 25 dalle ore 14 alle 18, legata alla produzione della nona arte e all'immagine femminile 'beatificata' per eccellenza.

Beatrice, dalla Treccani, 'beare' colei che rende beato, colei che dà beatitudine, per antonomasia, l'ispiratrice di un poeta, di un artista. Sulle orme di questa donna, seguendo il Sommo Poeta Dante Alighieri, esponiamo la figura femminile trasportata nel fumetto con la mostra dal titolo 'Beatrice - Donna Dantesca', in collaborazione con la FumettoDANTEca. Un mostra, quindi, con tavole dedicate a 'Beatrice' nei fumetti provenienti da tutto il mondo, una proposta espositiva online per il mese di Novembre, non solo nella giornata del 25, un'azione specifica per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema attraverso l'uso del fumetto, un linguaggio più profondo e diretto di quanto si possa immaginare. In contrapposizione all'immagine della donna, dal 'uomo' beatificata, una proposta di sensibilizzazione e informazione per tutte le donne demonizzate dal 'uomo'. L'importanza di riuscire a guardarsi dentro, per potere tutelare le donne tutti i giorni, può passare attraverso percorsi atipici, anche, un piccolo fumetto può essere di grande aiuto.

Per dettagli e info 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it