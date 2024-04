“Beirut: il fragile equilibrio”: a San Martino in Strada arriva il vescovo Cèsar Essayan

Prosegue il rapporto di amicizia di Forlì con il Libano: il vescovo della chiesa Latina di Beirut Mons Cèsar Essayan arriva in città. Sarà l’occasione per incontrare personalmente gli amici forlivesi e portare una testimonianza su un quadro internazionale sempre più complesso e preoccupante. L'appuntamento è quindi per sabato 13 aprile alle ore 21,00 presso il teatro parrocchiale di San Martino in Strada, dove il Vescovo Cèsar interverrà nell’incontro dal titolo “Beirut: il fragile equilibrio”.

Conduce l’incontro Giulio Marabini per il Comitato ForLibano.