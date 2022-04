"Belfast" alla Sala San Luigi in versione italiana e originale sottotitolata in italiano

Venerdì 22 e Sabato 23 alle 21, Domenica 24 alle 18:15 e alle 21. Martedì 26 alle 21 proiezione in versione originale con sottotitoli in italiano.

Quando Dal 22/04/2022 al 26/04/2022 Venerdì 22 e Sabato 23 alle 21, Domenica 24 alle 18:15 e alle 21. Martedì 26 alle 21 proiezione in versione originale con sottotitoli in italiano.

Per il penultimo weekend di aprile la Sala San Luigi ha scelto la proiezione del film "Belfast", un romanzo di formazione autobiografico del regista Kenneth Branagh.



Belfast, estate 1969. Buddy è un bambino di nove anni che vive felice e spensierato con i genitori, il fratello e i nonni in un quartiere dove si conoscono tutti. Questa serenità sarà però presto spazzata via dall’acuirsi dei Troubles, come viene definito il conflitto nordirlandese che vedeva schierarsi cattolici contro protestanti, cambiando per sempre la vita di Buddy e della sua famiglia. Kenneth Branagh scrive e dirige Belfast raccontando la storia della sua famiglia, della sua infanzia, della comunità un tempo unita dove è cresciuto e che è rimasta sempre nel suo cuore. “A quelli che sono rimasti, a quelli che sono partiti, a quelli che si sono persi lungo la strada” è la dedica di un film intimo e personale ma nello stesso tempo collettivo che mescola il piano familiare e storico coniugando i suoi ricordi con la memoria del conflitto e delle sue vittime.



Il film verrà proiettato nella versione italiana