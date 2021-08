'Benedetta sia la vita', uno spettacolo dedicato a Benedetta Bianchi Porro

“Io penso che cosa meravigliosa è la vita anche nei suoi aspetti più terribili, e la mia anima è piena di gratitudine e amore verso Dio per questo”. Così diceva Benedetta all'amica Maria Grazia, così si cerca di cantare e vivere nel musical “Benedetta sia la vita!”, inno a un canto di lode, alla bellezza da ricercare sempre anche nei momenti più bui. Dietro l’apparente vittoria del male e della sofferenza nella vita di Benedetta Bianchi Porro, dove una malattia degenerativa stronca la sua vita a soli 27 anni, c’è il miracolo dell’amore che a tutto da un senso, che non elimina la croce ma nella croce dona tutto sé.

Lo spettacolo ripercorre la vita di Benedetta aiutati dalle domande di tre personaggi: Maria Grazia, che racconta all’amica i dubbi del cuore e del suo fidanzamento, Roberto, giovane che apparentemente ha tutto ma che sente di non esser pienamente felice, e Natalino che, bloccato da una malattia e arrabbiato verso una sofferenza ingiusta, ritrova senso e pace grazie alle parole ricevute da Benedetta. Tre domande dunque: ricerca di amore, ricerca di senso, ricerca di capire il perché del dolore. Domande che ognuno degli spettatori ha attraversato e vissuto almeno una volta. Cosi vuol esser lo spettacolo: un viaggio da far insieme, pubblico e attori, portando ognuno le domande del proprio cuore a Benedetta e alla luce di quel Cristo risorto, per Benedetta così presente e vivo al nostro fianco.

La produzione dell’opera è così occasione, in primis per i tanti giovani coinvolti e poi per il pubblico, di incontro personale con una parola viva, rivolta oggi a ciascuno di noi. Lo spettacolo sarà un’opera pop-rock dai tratti sinfonici. Raccontato da giovani “coetanei” di Benedetta, la chiave narrativa utilizzata è quella di uno spettacolo ambientato ai giorni nostri, con una sceneggiatura contemporanea che raffigura in chiave simbolica- allegorica la luce che ci porta verso Dio e verso il senso di ciò che siamo e di ciò che diventeremo. “[…] Il mio spirito vivrà, qui fra i miei, fra chi soffre, e non avrò neppure io sofferto invano. E tu, non sentirti solo, mai. Procedi serenamente lungo il cammino del tempo, e riceverai luce, verità – la strada sulla quale esiste veramente la Giustizia, che non è quella degli uomini, ma la giustizia che Dio solo può dare" (lettera a Natalino).

Lo spettacolo andrà in scena a Dovadola domenica 8 agosto ore 21 nell’area verde vicino la sede della Protezione Civile (via Don Pompeo Nadiani 3/A). L’ingresso è a offerta libera.

