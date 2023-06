"Benvenuta estate": attività ludiche per bambini a Santa Sofia e Galeata

Il Polo unico famiglie e giovani dell'Asp San Vincenzo de' Paoli dei comuni di Civitella, Galeata, Santa Sofia e Premilcuore saluta l'arrivo dell'estate con alcune attività ludiche e ricreative destinate ai bambini e alle loro famiglie. Il primo appuntamento si terrà a Santa Sofia giovedì 22 giugno e sarà svolto in collaborazione con la coop. Atlantide, che accompagnerà i partecipanti “Alla scoperta degli alberi del Parco della Resistenza”. L'attività è pensata per bambini fino ai 6 anni di età (è quindi richiesta la presenza di un adulto di riferimento) che potranno esplorare il giardino in tutta sicurezza, prima di prendere parte ad un piccolo laboratorio guidato da Atlantide. L'appuntamento è alle 16.15 presso il Centro Visite del Parco (via Nefetti 3) per poi spostarsi all'adiacente Parco della Resistenza.

Secondo appuntamento sarà sabato 24 giugno a Galeata, dove il Centro per le Famiglie sarà ospite della Associazione Teodorico insieme all'associazione Nati per Leggere. Presso gli spazi della Biblioteca Comunale, alle 16.00 ci sarà un momento di letture con i volontari Nati per Leggere, prima di gustare una merenda offerta dall'associazione Teodorico. L'attività è pensata per bambini 6-11 anni. Le iniziative sono gratuite ma per motivi organizzativi è consigliata la prenotazione a sportellounico@asp-sanvincenzodepaoli.it o con messaggio whatsapp al numero 335 8726933. Le iniziative sono organizzate in collaborazione rispettivamente con i Comuni di Santa Sofia e Galeata.