Torna Bertinjazz con i concerti degli Scaricatori e del Roger Beaujolais Italian 4tet

Sabato 20 agosto Bertinoro torna a trasformarsi in Bertinjazz, per una serata di buona musica sotto le stelle sul balcone di Romagna.

Due gli appuntamenti in programma. In piazza Guido Del Duca, a partire dalle 21 saranno di scena gli Scaricatori, tre musicisti che, partendo dalla Romagna, propongono un viaggio musicale intorno al mondo, tra jazz e swing manouche, ritmi gitani e melodie classiche, per poi tornare in patria, per reincontrare il calore del liscio romagnolo e del suo fautore Secondo Casadei.

Invece, in piazza della Libertà, sempre dalle 21, si esibirà il Roger Beaujolais Italian 4et. Roger Beaujolais, classe 1952, e? un musicista molto noto e apprezzato in Inghilterra. Dopo varie esperienze in rock band, dopo aver ascolto tanto jazz che gli indica la strada principale da seguire, decide di dedicarsi esclusivamente al vibrafono. Con lui sul palco Alessandro Scala al sax, Sam Gambarini all’hammond e Alessandro Pivi alla batteria.

Entrambi i concerti sono a ingresso libero.

Dalle 19 alle 24 sarà attivo il servizio di navetta gratuita con partenza dai parcheggi di Via Allende e Via Badia.