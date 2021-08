"Bertinlove": tra stelle e musica nel nome di Dante per San Lorenzo

Bertinoro festeggia la notte di San Lorenzo con 'BertInlove': una serata dall’atmosfera romantica nella suggestiva cornice del borgo medievale, condita con menu a tema, luci soffuse, musica dal vivo nei numerosi locali del centro storico, ma soprattutto con “Dante e le stelle”, Osservazione guidata del cielo con Claudio Lelli del Gruppo Astrofili Forlivesi.

Appuntamento alla Rocca di Bertinoro, Belvedere di Dante alle 21.30. Ingresso gratuito. Servizio di navetta gratuita dalle 19 alle 24 dai parcheggi di via Badia e via Allende. Per l’osservazione guidata del cielo stellato non verrà richiesto il green pass.

www.visitbertinoro.com