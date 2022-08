Banchi d’assaggio, musica live, arte: a Bertinoro nuovo appuntamento con i Venerdì d’estate

Il 5 agosto, piazza della Libertà a Bertinoro torna ad animarsi con i “Venerdì d’estate”. La formula è quella ormai abituale, che sta riscuotendo molto successo: degustazioni, musica, arte. A partire dalle ore 19 saranno attivi i banchi d’assaggio: in degustazione ci saranno i vini delle cantine Fattoria Paradiso e Tenuta Il Plinio e l’olio extravergine bio delle aziende Nardini Loretta e Monti. Le proposte gastronomiche saranno a cura della Rimbomba

Sotto il loggiato comunale sarà allestita una collettiva d’arte al femminile, con le opere di Miriam Comandini, Matilde Cimatti, Martina Ravaioli, Renata Comandini e Pia Zanchini. Dalle 21 al via la musica live con la Summer Jazz Lightnings. Dalle 19 alle 24 sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito per il centro storico dai parcheggi di via Allende e via Badia