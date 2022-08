Bertinoro aspetta il Ferragosto con un week end di musica al femminile

Bertinoro si prepara al Ferragosto con un week end di musica al femminile. Nella serata di sabato 13 agosto a Fratta Terme è in programma il concerto dei Coco Manhattan con la partecipazione di Valentina Monetta. All’alba di domenica 14 agosto, alla Rocca, si esibirà il gruppo FemmeFolk.

Il concerto dei Coco Manhattan e Valentina Monetta chiude la rassegna ‘Donne in blues’ 2022

Il concerto dei Coco Manhattan e Valentina Monetta chiude l’edizione 2022 della rassegna “Donne in blues”: appuntamento sabato 13 agosto alle 21,30 nel parco delle Terme di Fratta. Ingresso gratuito. Formatosi negli anni Novanta, il trio Coco Manhattan è formato da Alessandro Scala al sax; Mecco Guidi alle tastiere; Luca Florian a batteria e percussioni. Il loro repertorio nasce dalla contaminazione di generi, dalla musica brasiliana al soul, dal jazz al funk, che si esprime anche in brani originali di grande impatto. Con loro sul palco la splendida voce della italo-sammarinese Valentina Monetta, che già da moltissimi anni collabora con i Coco sia in live sia in studio. Cantante e performer di grande esperienza, Valentina ha rappresentato San Marino all’Eurovision Song Contest per ben 4 volte e aggiudicandosi la finale per la prima volta nel 2014.

“Donne in blues” rientra nel cartellone di Bertinoro Estate, promosso dal Comune di Bertinoro. Tutte le informazioni sul sito www.visitbertinoro.it

Le FemmeFolk ultime ospiti della rassegna “Ci vediamo all’alba”

La rassegna “Ci vediamo all’alba” si chiude domenica 14 agosto, alle ore 6,15, alla Rocca di Bertinoro con il concerto del gruppo FemmeFolk. La formazione, nata nel 2012, schiera Donatella Antonellini a organetti, chitarra, voce e composizione, Nicoletta Bassetti al violino e voce, Valeria Cino al contrabbasso e Caterina Sangiorgi ai flauti e voce. Ravennati d’origine, con background musicali differenti, ma accomunate dalla passione per la musica popolare francese ed il balfolk, le quattro musiciste hanno dato vita ad un originale percorso di ricerca muovendosi tra valzer, bourrée, scottish, mazurke, balli staccati, e il liscio, il tutto riletto in una chiave moderna nel quale convergono folk, jazz, rock e echi pop.

Biglietti in vendita su Vivaticket.com. Biglietto 5 euro. Il prezzo del biglietto comprende la colazione. Maggiori informazioni sul sito visitbertinoro.it