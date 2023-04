Bertinoro celebra la Giornata della Terra con un ricco programma nel nome della natura

In occasione della Giornata mondiale della Terra, l’evento che ogni anno ad aprile mobilita milioni di persone in tutto il mondo, il Comune di Bertinoro organizza tre giornate ricche di iniziative, per celebrare la sostenibilità e il rispetto per il nostro pianeta. Dal 21 al 23 aprile in programma spettacoli teatrali, laboratori e attività per bambini e ragazzi, interventi dal vivo e trekking nella natura, e vari altri appuntamenti per ricordare l'importanza di questo tema.

Venerdì 21 aprile

Conservare la Biodiversità ricordando Gino Strada

In tre punti del territorio comunale - la scuola dell’infanzia di Fratta Terme, la scuola secondaria di Bertinoro, il parco giochi di via Giotto, a Santa Maria Nuova - saranno messe a dimora di tre piante dal grande valore genetico, donate dall'Associazione Patriarchi della Natura Italia APS, che ha come scopo la tutela del patrimonio ambientale e culturale del territorio attraverso la salvaguardia e la valorizzazione dei "patriarchi arborei", quali testimoni dello stato di salute del pianeta e della conservazione della biodiversità. Particolarmente significativa la piantumazione nel parco di via Giotto: qui sarà piantata una Roverella antica lombarda, che sarà dedicata alla memoria del fondatore di Emergency Gino Strada, medico e soprattutto uomo di pace. La cerimonia è prevista alle ore 11 e vedrà la partecipazione, accanto alla Sindaca di Bertinoro Gessica Allegni e dell'Assessora Sara Londrillo, di Simonetta Gola Strada, moglie di Gino Strada e responsabile della comunicazione di Emergency. Sarà presente anche Sergio Guidi, presidente dell'Associazione Patriarchi della Natura.

Ma prima, alle ore 9, presso la Scuola dell'infanzia di Fratta Terme sarà messa a dimora una Quercia Cannibale, la cui pianta madre, situata a Premilcuore, tutelata dalla Regione Emilia Romagna. Alle ore 10, invece, l’appuntamento è presso la Scuola secondaria di Bertinoro, dove sarà collocato un Melograno Antico di Romagna

Dichiara Sergio Guidi - Presidente dell’Associazione Patriarchi della Natura: “Nella giornata mondiale della terra l’associazione Patriarchi della Natura di Forlì dona alle scuole del comune di Bertinoro alcuni piccoli alberi di grande valore storico culturale e genetico, figli di alberi monumentali, che noi chiamiamo patriarchi della natura. Una quercia cannibale figlia del grande albero che vive in comune di Premilcuore e che è tutelato dalla regione Emilia Romagna; il melograno antico di Romagna che produce frutti di grandi dimensioni e la roverella lombarda, simbolo di forza e longevità, che vive nell’Oltrepo Pavese. Gli alberi monumentali in generale sono un patrimonio della collettività, anche quando sono in aree private, essendo elemento identitario della nostra storia e cultura ed è compito di tutti noi garantirne la salvaguardia per il futuro. Cosa occorre fare per valorizzarli? Per prima cosa occorre farli conoscere e soprattutto ai giovani, non possiamo tutelare ciò che non conosciamo, quindi la conoscenza è il primo passo, ma occorre anche fare capire che queste sono le piante del futuro perché hanno ampiamente dimostrato nei loro secoli di vita di saper resistere a tutte le avversità.”

Cena del venerdì - Saperi, sapori e racconti

Alle 20.30 al Ristorante Ca' de Bè, cena esperienziale con un menù a base di erbe spontanee del territorio: sapori antichi e cucina innovativa si incontrano in un viaggio davvero unico e originale. Saperi, Sapori & Racconti nasce da un'idea di Elena Rossini e Paolo Pirini Casadei che durante la cena accompagnano il pubblico in un piacevole spettacolo. Tra le varie portate raccontano le curiosità, i benefici e le leggende di tutte le erbe presenti nei piatti con note di teatralità e romanticismo. A cura de La Grande Quercia. Costo a persona € 35 su prenotazione.

Sabato 22 aprile

Mostra Laudato Sì

Alle 10.00 nel Palazzo Comunale in Piazza della Libertà ci sarà l'naugurazione del percorso guidato, ispirato alla lettera di Papa Francesco, coordinato dalla Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro. La mostra sarà visitabile dal 22 al 25 aprile.

Impariamo a rispettare la Terra

Al campo sportivo comunale "Vasco Spazzoli” di Fratta Terme, a cura del Comitato Genitori di Fratta Terme, la giornata si inserisce nel progetto Ri-Patry-Aamo di Wwf Italia che si propone come iniziativa concreta per coinvolgere quante più persone possibili a difesa e salvaguardia del territorio nazionale. L’obiettivo generale della festa non è solo di ripulire le strade e i parchi di Fratta Terme ma anche di sensibilizzare e motivare i bambini a rispettare, curare e salvaguardare l’ambiente. Alle 15:00 laboratorio Creativo per bambini - "II ritratto della Madre Terra", alle 16.00 p asseggiata verde con raccolta dei rifiuti per le strade e le aree verdi di Fratta Terme, alle 17.00 conclusione e merenda insieme

Caccia al tesoro naturale alla Rocca di Bertinoro

Alle 15.00 alle Rocca di Bertinoro attività didattica ed esperienziale per bambini a contatto con gli alberi e caccia al tesoro tematica. A cura de La Grande Quercia

Laboratorio e merenda verde

Alle16.30 in Piazza della Libertà laboratorio con arte e natura dedicato alla giornata della terra (per adulti e bambini) in collaborazione con Eleonora Baiardi e La Grande Quercia. Contributo di partecipazione a persona 2€.

Domenica 23 aprile

Passeggiata di didattica nella natura di Bertinoro

Alle 10.00 con artenza da Largo Cairoli, l'associazione “La Grande Quercia”, in collaborazione con la Pro Loco Bertinoro, organizza una camminata alla scoperta del paesaggio bertinorese, con attività di riconoscimento e raccolta delle erbe spontanee e breve esperienza di silvoterapia con rilassamento guidato. Contributo di partecipazione 5€ (per i bambini partecipazione gratuita).

Inaugurazione del Parco Laudato Sì

A Dorgagnano di Bertinoro, in via Consolare 1356, alle 15.00 ci sarà la cerimonia di inaugurazione alla presenza del Vescovo di Forli-Bertinoro, Mons Livio Corazza e della Sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni. Intervengono il professore Fabio Salbitano, la pedagogista Giorgia Casaro, l'architetta Gianfranca Brighi e Diletta Ravaioli (Associazione Emmanuel). Alle 16.00 si proseguirà con il concerto con Sweet Mama Singers Gospel Choir e alle 17.00 momento conviviale accompagnato da poesie e letture. Le piante del parco sono state donate da Regione Emilia-Romagna

Segreteria Organizzativa: Ufficio Turismo e Cultura, turismo@comune.bertinoro.fc.it - tel. 0543 469213 Le iniziative della Giornata della Terra sono organizzate dal Comune di Bertinoro con la collaborazione di: Associazione Patriarchi della Natura, Vetoquinol, Esserelite, Emergency, Comunità Laudato Si’, Associazione Emmanuel, Caritas Forlì-Bertinoro, Alberitalia, Pro Loco Bertinoro, A.C.D. Fratta Terme, La Grande Quercia aps, P. Auto srl.