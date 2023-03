Bertinoro celebra la Giornata dello sport di tutti con il doppio appuntamento di "Giocoanchio"

Sarà “Viviamo in Positivo Show”, con animazione dei clown in corsia dell’Associazione V.I.P. Forlì Onlus, l’evento iniziale di Giocoanchio, Giornata dello Sport di Tutti, in programma sabato 11 marzo, alle 15, nella Palestra polivalente di Bertinoro. Subito dopo i saluti introduttivi di Gessica Allegni, sindaca del Comune di Bertinoro, Elisa Leoni, vice sindaca con delega allo Sport, Massimiliano Evangelisti, delegato C.I.P. Emilia Romagna e la testimonianza di Gianluca Laghi, atleta paraolimpico forlivese a spiegare il significato fondamentale dello sport.

Seguirà, alle 16, la partita di pallacanestro in carrozzina Weelchair Basket Forlì vs ASD Gaetano Scirea e V.I.P. Forlì Onlus. “Promuovere questa Giornata di Sport – dichiara la vice sindaca con delega allo Sport, Elisa Leoni - significa sostenere valori che sono prima di tutto alla base del nostro Mandato e che vogliamo sostenere: la socialità, l'inclusione e l'integrazione sociale. Crediamo che tramite lo Sport si possano sviluppare competenze trasversali, non ultime quelle relazionali, che spingono i ragazzi ad un confronto tra differenti tipi di capacità. E' proprio questo il senso dell'evento, celebrare lo sport nella sua accezione più ampia, quella di andare oltre i nostri limiti, mettendo alla pari persone che nella loro diversità hanno sviluppato nuove abilità e modalità di affrontarle”. L’Associazione V.I.P. Forlì è nata 20 anni fa ed è parte della federazione Vip Italia, con più di 70 sedi in tutta Italia. Formata esclusivamente da volontari, si prefigge di portare nelle strutture di disagio i valori basati sul pensare positivo e cercare un sorriso anche dove ci sono le difficoltà. Tutte le settimane si recano nelle strutture ospedaliere, case di riposo, carcere, cercando di portare momenti di sollievo, distrazione e serenità.

“La nostra squadra – dichiara Daniele Fabbri di Wheelchair Basket Forlì - è affiliata all’associazione sportiva dilettantistica AG23 e quest’anno festeggia i 15 anni di attività. Wheelchair Basket Forlì coinvolge, oggi, in maniera continuativa una decina di ragazzi con problemi congeniti o derivanti da traumi. Ci alleniamo tutti i mercoledì dalle 19,30 alle 21,30 in una palestra a Carpinello, messa a disposizione dal Comune. È un’occasione importantissima di socializzazione, col coinvolgimento di vari volontari, che partecipano al gioco sedendosi “ sulle sedie a 4 ruote” o collaborando in vari modi (nel recupero dei palloni e nel trasporto delle carrozzine durante le trasferte, o aiutando i ragazzi nella preparazione nello spogliatoio). Lo sforzo organizzativo ed economico è senza dubbio grande, ma ne vale la pena!".

L’iniziativa si svolge grazie all’importante coinvolgimento dell’A.S.D. G. Scirea da sempre impegnato nel territorio bertinorese per la promozione dello sport ed in particolare del gioco di pallacanestro nelle scuole e fra i ragazzi.

Per info: Ufficio Turismo e Cultura del Comune di Bertinoro: 0543/469290