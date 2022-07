Bertinoro Estate: il pianista Olaf John Laneri inaugura la nuova rassegna di musica classica

Sarà il pianista Olaf John Laneri ad inaugurare la nuova rassegna di musica classica che sta per prendere il via a Bertinoro. L’artista italo-svedese terrà un concerto giovedì 28 luglio, alle 21,30, nel Duomo di Bertinoro: in programma brani di Clementi, Beethoven, Debussy e Mompou.

Presente in rinomate stagioni in Italia e in Europa come solista e con orchestra, collaborando con direttori quali Lawrence Foster, Tomas Hanus, Lior Shambadal, Laneri è docente di pianoforte al Conservatorio di musica di Venezia. Al suo attivo una ricca attività concertistica che l’ha portato, fra gli altri, a esibirsi al Teatro Olimpico di Vicenza, al Teatro Bellini di Catania, alla Sagra Malatestiana di Rimini, al Palazzo del Quirinale a Roma, alla Herkulessaal e al Gasteig di Monaco, alla Salle Gaveau e per Radio France a Parigi, al Festival Chopin in Polonia.

L’ingresso è libero.

La rassegna di musica classica di Bertinoro proseguirà con altri sei concerti, che si terranno in alcune delle chiese più suggestive del territorio: oltre al Duomo, la Chiesa del Suffragio e la Pieve di Polenta.

Il programma completo può essere consultato sul sito visitbertinoro.it. L’appuntamento, organizzato da Entroterre, fa parte del cartellone di Bertinoro Estate, promosso dal Comune di Bertinoro.