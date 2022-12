Bertinoro festeggia l'Epifania con una serie di eventi: arriva la Befana

Bertinoro festeggia l'Epifania con un programma ricco di iniziative: a colorare l'atmosfera, calze della befana per i più piccini, stand, dolciumi e i cori dei Pasqualotti. Si parte giovedì 5 gennaio con "Aspettando la Befana".

A Fratta Terme in Piazza A.Colitto dalle 17:30 - alle 23:00, a cura della ProLoco di Fratta terme, in collaborazione con Bar Nadiani. Polenta e vin brulè per i più grandi, dolciumi per tutti i bambini. A Bertinoro in Piazza Guido del Duca, dalle 19:00 alle 23:00, a cura della ProLoco di Bertinoro. Dolci per tutti i bambini, gastronomia e animazione dei Pasqualotti.

Venerdì 6 gennaio "La Befana nel Borgo": a Bertinoro in Piazza della Libertà, dalle 15:00 alle 18:00, distribuzione delle Calze, a nome dell’Amministrazione Comunale, e animazione per bambini con Bimbobell: giochi, canti e piccoli omaggi ai più piccoli. Vin brulé a cura dell’Ass. il Molino Protezione Civile di Bertinoro. In caso di maltempo, l’animazione verrà svolta nel loggiato/interni del palazzo comunale.