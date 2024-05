Bertinoro festeggia la Repubblica: dai laboratori di fumetto al riconoscimento all’attore Denis Campitelli

In occasione della festa della Repubblica, domenica 2 giugno, il Comune di Bertinoro organizza una giornata ricca di appuntamenti. Alle ore 17 presso la Sala del Popolo nel palazzo comunale ci sarà l'inaugurazione dell’esposizione dei lavori prodotti durante il corso “Parlo Fumetto”. Successivamente alle 17.30 “Inventa-Personaggi”, un laboratorio di fumetto sotto al portico del palazzo comunale per bambini e ragazzi di 6-11 anni. L’iniziativa è a cura dell’associazione Barbablù.

Alle ore 18, in piazza della Libertà ci sarà l’intervento dell’amministrazione comunale e la consegna della Medaglia di Bertinoro per la Repubblica all’attore Denis Campitelli, attore e autore che ha ottenuto riconoscimenti in ambito teatrale, televisivo e cinematografico. A seguire il Concerto per la Repubblica a cura della Scuola Musicale “D. Alighieri” di Bertinoro.

La giornata terminerà con un’emozionante iniziativa dedicata alla legalità: alle ore 21 in piazza Libertà verrà messo in scena lo spettacolo “l’Appello - i compagni di Giuseppe di Matteo" interpretato dai ragazzi delle classi quinte della scuola primaria di Santa Maria Nuova Spallicci, da pochi giorni intitolata proprio al piccolo quattordicenne vittima di mafia. Testo e regia di Denio Derni musiche del prof. Ivan Bratti e della prof.ssa Elisa Nanni. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Teatro Ex Seminario “Ermete Novelli”. Durante gli eventi in piazza sarà allestito un tavolo con frutta fresca offerta da Orogel.