A Bertinoro, tra Capodanno con l'omaggio a Enzo Jannacci e Dario Fo, e la Befana. Tornano anche i Pomeriggi del bicchiere

L’inverno a Bertinoro si riscalda grazie a un ricco cartellone di eventi: al Capodanno, all’ormai tradizionale appuntamento con il jazz, alla festa dell’Epifania, che sono il preludio all’edizione 2024 dei Pomeriggi del Bicchiere, in programma dal 14 gennaio.

Il primo appuntamento è fissato per il 31 dicembre, al Teatro Novelli, dove alle ore 22 andrà in scena “Vengo anch'io!”, spettacolo dedicato a Enzo Jannacci e Dario Fo con i fratelli Giacomo e Simone Toni . Sarà una grande serata di musica e risate, condita da improvvisazioni e dialetto romagnolo, che vedrà i due artisti alle prese con le giullarate ispirate al “Mistero Buffo” di Dario Fo e le più belle canzoni di Enzo Jannacci, Cochi e Renato. Teatro e musica per un ultimo dell'anno da ricordare. Immancabile, a mezzanotte, il brindisi per salutare l'arrivo del nuovo anno.

Giacomo Toni è autore, compositore, pianista e cantante. Noto agli appassionati del genere per l’utilizzo di un lessico paradossale e per i suoi monologhi, è certamente uno dei più noti cantautori italiani contemporanei. I suoi testi, ironici e pungenti, ormonali e surreali, arrivano a sconfinare nell’umorismo.

Simone Toni, attore e regista dalla cifra potente e innovativa, è cresciuto maturando una propria visione registica e attorale che lo ha portato a cimentarsi con testi classici e contemporanei, senza escludere l’opera e il teatro musicale, con esiti costantemente di alta e qualità.

Costo del biglietto: € 25,00. Già aperta la biglietteria on line al sito https://oooh.events/evento/capodanno-a-teatro_giacomo-simone-toni-teatro-ex-seminario-novelli-di-bertinoro-31122023-ore-2200-biglietti/ I posti verranno assegnati in base alla cronologia di vendita. Per maggiori informazioni: https://www.visitbertinoro.it/.../capodanno-a-teatro-2023/

A Bertinoro il jazz è protagonista non solo d'estate. Giovedì 4 gennaio, alle ore 21.15, la Chiesa di San Silvestro (piazza E. Novelli) ospiterà il concerto di “The last coat of pink”, uno degli appuntamenti di MIX IT, la rassegna dell'Artusi Jazz Inverno 2024, proposta dall'associazione "Dai de jazz". Protagonisti: Katia West (voce) – Alberto Di Pace (piano) – Danilo Gallo (basso) con le musiche dei Pink Floyd. Costo del biglietto: Intero € 15 – Ridotto € 13

Diversi gli appuntamenti in programma per festeggiare la Befana. Si comincia nella serata di venerdì 5 gennaio. Dalle ore 19.00 alle ore 22.30 la Pro Loco di Fratta Terme (in collaborazione con il Bar Nadiani) organizza in via Loreta una distribuzione di dolci per tutti i bambini, mentre per gli adulti ci saranno polenta e vin brulè. Alle 20.45 nella Concattedrale di Bertinoro andrà in scena il concerto del Coro Vocal Fly di Forlì. L’iniziativa, organizzata dall'Unità Pastorale di Bertinoro e dalla Pro Loco Bertinoro, ha una finalità benefica: il ricavato della serata (l'ingresso è a offerta libera) verrà devoluto al Centro missionario della Diocesi per alcuni progetti e missioni in Africa e Sud America. Immancabili, poi, i canti della tradizione con i Pasqualotti itineranti. L’iniziativa, a cura della Banda città di Bertinoro - Power Marching Band, li vedrà in azione dalle 19.00 alle 20.00 a Fratta Terme e dalle 20.30 nei locali del centro storico di Bertinoro.

Sabato 6 gennaio, invece, a partire dalle ore 12.00 tutti invitati al Palazzo comunale di Bertinoro per visitare il Planetario allestito dal Gruppo Astrofili N. Copernico: una vera e propria esperienza immersiva per conoscere e imparare a orientarsi tra stelle e pianeti. L'evento a ingresso gratuito. Nel pomeriggio vin brulé e caldarroste preparate dall'Associazione Il Molino - Protezione Civile di Bertinoro e animazione a cura Scuola Musicale Dante Alighieri di Bertinoro Alle ore 16.00 l’Amministrazione comunale distribuirà dolciumi a tutti i bambini presenti. Infine, si ricorda, che per l’intera giornata sarà possibile visitare il Presepe nella Grotta allestito lungo il Sentiero Monte dei Preti (orari: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30).

Bei libri, grandi autori ed artisti, buona musica, assaggi gustosi di vini e prodotti di qualità del territorio: anche per l’edizione 2024 si conferma la ricetta vincente de “I Pomeriggi del bicchiere”. La tradizionale rassegna promossa dal Comune di Bertinoro, in collaborazione con la Scuola musicale di Bertinoro, alcune associazioni locali e le numerose aziende agricole e vitivinicole del territorio, mette insieme il piacere della cultura e il piacere della tavola. I Pomeriggi del bicchiere tornano dal 14 gennaio con nove appuntamenti, che si svolgeranno la domenica dalle ore 15:30 presso il Teatro Novelli di Bertinoro.

Estremamente ricco e vario il programma, che tiene in serbo alcune stuzzicanti novità per la prima volta: uno degli appuntamenti è dedicato alla letteratura per ragazzi, con Davide Morosinotto; si sperimenta la formula della conferenza concerto con l’autore Claudio Conti e il gruppo musicale Righini, Marches, Mantovani e Zangheri per un appuntamento dedicato a David Bowie; si propongono veri e propri momenti di spettacolo con Alberto Mantovani, Denis Campitelli, Daniela Piccari. I Pomeriggi del Bicchiere saranno anche l’occasione per dare speciale rilevanza alle celebrazioni, quali la Giornata della Memoria e la Festa internazionale della Donna.