Bertinoro “sotto un cielo sempre più blu” Michelangelo Iossa torna a raccontare Rino Gaetano

Sabato 9 luglio Michelangelo Iossa torna a Bertinoro per raccontare Rino Gaetano. Lo scrittore e giornalista, autore del libro “Rino Gaetano. Sotto un cielo sempre più blu”, sarà protagonista di un incontro che si terrà alle ore 19,30 in piazza della Libertà: sarà l’occasione per tornare a rievocare la figura dell’indimenticato autore di “Nuntereggae più”, dopo il successo di un analogo appuntamento andato in scena a gennaio per “I Pomeriggi del Bicchiere”.

L’evento con Michelangelo Iossa è l’ideale preludio di una serata all’insegna della musica d’autore, che culminerà con il concerto di Sergio Cammariere, in programma alle 21 nei Giardini della Rocca.

Ma c’è un legame ancora più stretto fra i due momenti.

Nel volume di Iossa, infatti, la prefazione è firmata proprio da Cammariere, che di Rino Gaetano era cugino, anche se non lo ha mai conosciuto e, anzi, ha scoperto la parentela solo molti anni dopo la sua scomparsa.

E chissà, forse il raffinato cantautore prima del concerto potrebbe decidere – a sorpresa - di fare un saluto in piazza della Libertà.