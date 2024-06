Berunners & friends a Fiumana: corsa e festa con musica e balli

ASD Berunners di Predappio organizza per venerdi 28 giugno il primo raduno podistico dal titolo "BeRunners & Friends". La manifestazione che si terrà a Fiumana di Predappio con ritrovo a partire dalle 19.30 in via Provinciale n. 25 sarà articolata con una corsa/camminata podistica non competitiva di circa 10 km collinare aperta a tutti podisti e camminatori con partenza prevista alle 0re 20.00 dove verranno premiati anche i primi tre classificati assoluti uomo e donna. Dalle ore 21.30 inizierà la grande festa con musica canti e balli.

Il contributo organizzativo è di €6,00 e prevede la consumazione di piadina con salsiccia + ciambella e acqua."All'inizio avevamo pensato ad una festa solo per i nostri associati - spiega il vice presidente Antonio Gambocci - ma poi da un confronto con il consiglio e dallo spirito di iniziativa del nostro presidente, Roberto Ghetti, abbiamo pensato in un'ottica di inclusione e condivisione sportiva e ludica di aprire l'evento a tutti gli appassionati di sport che vogliono passare una serata tra sport e divertimento".