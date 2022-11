"Beyond wonder. Epic space fantasy musical": lo spettacolo ispirato a Wonder Woman, Doctor Strange e Star Trek

Sabato 26 novembre alle ore 21 al teatro Maria Graffiedi va in scena il musical "Beyond the wonder" ispirato a Wonder Woman, Doctor Strange e Star Trek, The greatest showman, settimo musical originale della Compagnia teatrale Notte Stellata Sezione Musical Theatre, che ha debuttato con successo il 22 ottobre 2022 al Teatro Bogart di Cesena.

100 scenografie digitali originali, 50 canzoni/musiche di scena originali, 30 personaggi originali e costumi cosplay style, con la partecipazione straordinaria dell'artista circense Alessio Burini. Testo teatrale, canzoni, musiche, scenografie digitali e regia di Maria Cristina Filippi



“Anno 1960, New York. Un ragazzino, di animo solare e di fantasia fervente (Atreides), scopre per la prima volta l'amore verso una sua coetanea (Thamyris) e per far colpo su di lei le racconta il proprio desiderio di pubblicare sul più importante giornale locale, ovvero il New York Times, i racconti scritti dalla sua nonna, Rose, e di realizzare così un grande sogno: diventare protagonista di un importante e grande show, nel quale non esistano più differenze di alcun tipo. Thamyris dubita del successo del suo giovane amico, in quanto sa che la nonna, autrice di quei racconti, è afroamericana. I due si lasciano con una promessa: lui riuscirà ad ottenere ciò che vuole, inclusa lei, promettendole che un giorno la sposerà, e come regalo di nozze, le promette un viaggio nella… inarrivabile Luna. Il , per tutto l'universo, sarà quando trionferà la Luce del riconoscimento della straordinarietà dell'essere umano in quanto tale, al di là di ogni diversità di razza e provenienza, a partire da un'America anni '60 nella quale, purtroppo, regna ancora qualche segno di insofferenza. America, dove comunque trionfa il grande genio musicale afroamericano, ovvero il jazz, anch'esso soggetto a nèmesi negli anni seguenti (scena 1 atto 1). Nelle scene successive, il balzo dei racconti è proiettato nel futuro: siamo nel 2569, l'umanità viaggia nello spazio senza ormai più limitazioni di velocità anni luce, organizzata in pianeti uniti alla scoperta di popoli e civiltà aliene, spesso conviventi in un pieno rispetto delle diversità come nella flotta stellare Starry Night Company (Compagnia Notte Stellata), il cui quartier generale è la Base Spaziale 20-20 nel Quadrante Epsilon della Galassia M33 dell'universo. A turbare il clima universale di pace e fratellanza generato da questa flotta stellare, un episodio di rivalsa e violenza, causato da ignoti; alla scoperta di cause e responsabilità, il Capitano Serse invierà in missione il Comandante Eides ed il Tenente Myris, duo in eterno sottile conflitto gerarchico misto ad attrazione fisica reciproca (scena 2 atto 1). Giunti in sopralluogo alla base spaziale , uno scenario apocalittico appare ai loro occhi: unico testimone, un fantomatico , che racconta i fatti lì accaduti: rapimenti di bambini, mutazioni genetiche, dei personaggi stessi, antieroi di un mondo parallelo, dove ognuno appare per com'è davvero nel proprio cuore, in un passaggio da un , al , in una sfida contro l'Architetto stesso del mondo intero... culminante in un colpo di scena finale... ed imprevisto!”

“Beyond Wonder epic space fantasy musical” (musical in due atti), è stato preparato in 3 anni. Il cast è composto da 30 artisti giovanissimi, giovani ed adulti, che si avvicendano nell’interpretazione di 50 personaggi. Il ricavato di questa serata è pro foresta amazzonica, “polmone verde del nostro pianeta”, intenzione in piena sintonia con lo stile filosofico e fantascientifico della famosa serie tv Star Trek, che assieme a Wonder Woman, Doctor Strange e The greatest showman, è stato di ispirazione per la stesura del testo teatrale stesso.



Costo biglietti e link prevendita https://ticketnation.it/dettaglio-spettacolo/340. www.compagniateatralenottestellata.it