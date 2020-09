Bibliopride: visite guidate e percorsi espositivi attraverso la "Biblioteca dei Fumetti"

La Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati "Calle" anche quest'anno partecipa al "Bibliopride", la "Giornata Nazionale delle Biblioteche", giunta alla nona edizione. Per l'occasione si propone al pubblico eventi online e in sede dal 22 al 27 settembre, su richiesta e prenotazione, con visite guidate dell'unica "Biblioteca dei Fumetti" della Regione Emilia Romagna. Invece per i pomeriggi di sabato 26 e domenica 27 settembre sono previste aperture straordinarie per il pubblico dalle ore 14.00 alle 18.00.

In contemporanea, sul sito ufficiale della Fumettoteca vengono attivate le gallery dedicate alle "biblioteche fumettate", oltre a vari inserimenti sul social. Per chi lo desidera si potrà prendere atto della proposta "Fumetti in Biblioteca - Biblioteca a Fumetti!", sempre nel rispetto delle normative vigenti sulla prevenzione del Covid-19, nella settimana nazionale in cui tutte le biblioteche sono invitate, come di consueto, a organizzare iniziative di promozione della lettura e altri eventi. Per gli eventi in sede copie di fumetti e gadget in omaggio al pubblico, fino ad esaurimento.

Il Bibliopride 2020 è dedicato a “Le biblioteche al tempo della pandemia“, allo scopo di valorizzare il lavoro messo in campo dalle biblioteche nelle diverse fasi dell’emergenza e la Fumettoteca in questo contesto ha proseguito grazie al TeleVolontariato alcuni dei propri servizi. La Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" promuove un percorso espositivo consultabile con riferimenti delle biblioteche nei fumetti e dei fumetti nelle biblioteche, a partire dalla "Biblioteca dei Fumetti" quale è la stessa Fumettoteca.