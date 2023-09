Il gruppo di lettura “Biblioteca di Babele” riprende l’attività dopo la pausa estiva

Prezzo non disponibile

Il gruppo di lettura "Biblioteca di Babele" torna a riunirsi nei locali della Biblioteca Artusi di Forlimpopoli, dopo la pausa estiva. L’appuntamento è per venerdì 29 settembre alle 20.30. In questo nuovo incontro si parlerà dell’autore spagnolo Javier Marias e delle sue opere e, come di consueto, i partecipanti potranno illustrare la loro esperienza di lettura ed esprimere le proprie valutazioni e riflessioni.

La partecipazione al gruppo di lettura è libero: per partecipare basta presentarsi all’incontro. L’iniziativa è in collaborazione con la Biblioteca Pellegrino Artusi e il Comune di Forlimpopoli.