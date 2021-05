I ragazzi e le ragazze diventano libri viventi: gli studenti del Liceo Canova raccontano

Nell’ambito del progetto generale d'istituto per la promozione alla lettura e alla scrittura “Il libro sogna”, lunedì 24 maggio dalle ore 10,00 alle ore 13,00 si terrà l’evento “Noi, Libri Viventi”, promosso dalla classe 3°B, nell'Aula magna del liceo Canova, che consiste nell’ascolto di storie proposte dagli studenti, che diventano “libri viventi”.

Tutti gli studenti e le studentesse possono prenotare un ascolto utilizzando i bibliotecari (Matilde Cangini, Martina Matteucci, Sara Savini e Elena Verducci), oppure compilando un Google Moduli di prenotazione.Ogni “lettura” dura circa 10 minuti e si potranno prenotare massimo tre libri. Come scrive lo studente Andrea Braccini, sempre di 3B dell'indirizzo Design Orafo, "In ogni libro c’è un regalo, dietro ogni pagina e ogni lettura c’è un insegnamento. Siamo noi che dobbiamo trovarlo e farlo nostro in base allanostra personalità".

Per rendere più fruibile questa possibilità, negli ultimi anni si è diffusa la “Biblioteca Vivente”: invece di comprare o prendere in prestito un libro da leggere, si “noleggia” una persona!Non si trascorre del tempo con un libro, ma con colui che, parlando, si racconta. "Ma non solo, la biblioteca vivente può essere uno strumento notevole per creare coesione sociale, intervenendo sia sui legami più conflittuali che sul senso delle differenze .Può essere l’occasione per rimediare alla mancanza di occasioni di dialogo e alla distanza che sempre più spesso si percepisce tra le persone. Troppo spesso, infatti, ci si dimentica che ognuno di noi ha una storia da raccontare. Se ce lo ricordassimo, forse si potrebbe evitare di trattare gli altri con superficialità", afferma la dirigente scolastica , Electra Stamboulis .L'iniziativa è inserita nel cartellone nazionale promosso dal Centro per il Libro e la Lettura "Il maggio dei libri" ed è stata curata dalla professoressa Isabella Leoni. Per maggiori informazioni www.liceocanovaforli.edu.it