Sabato 19 giugno, Giornata nazionale del cicloturismo, Fiab Forlì organizza una gita in bici da Forlì a Ravenna sulle tracce di Dante. All'arrivo visita della tomba e dell'antico oratorio di Braccioforte dove venne nascosta l'urna con le ossa del sommo poeta prima della attuale collocazione.

Al termine pranzo del ciclista con gli amici di Fiab Ravenna al costo di 10 euro.

Programma

Appuntamento ale 8:45 in piazza Saffi a Forlì. Percorso facile lungo gli argini dei fiumi Montone e Ronco, sterrato e asfalto Km 60 circa. Prenotazione per il pranzo entro giovedì 17 al gruppo WhatsApp Soci Fiab o al numero 3281418267. Quota di partecipazione (pranzo escluso): gratis per soci Fiab, non soci 3 euro per assicurazione.