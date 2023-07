La Big Band Orchestra in scena all’Arena del San Domenico

E’ tutto pronto all’Arena del San Domenico per il “Concertone” della “Big Band Orchestra” Carpinello-Forlì una “grande orchestra di fiati”. La compagine guidata dal maestro Franco Casadei, darà il meglio di sé venerdì, alle 21, con un repertorio molto accattivante e variegato, improntato su standard jazz, swing e brani latino- americani di autori come Sonny Rollins, Antonio Carlos Jobim, Jaco Pastorius, Kurt Weill ed Earth Wind &Fire. “Anche quest’anno - comunica lo stesso Casadei, detto Francone, lo stesso che da oltre trent’anni progetta e realizza il celebre presepe biblico-meccanico nella chiesa parrocchiale di Vecchiazzano - renderemo un doveroso omaggio ai migliori compositori del cinema italiano, come Ennio Morricone, senza dimenticare il grande Armando Trovaioli”.

"Pur conservando in certe occasioni e manifestazioni le origini di Corpo Bandistico - continua il direttore - grazie all’introduzione di strumenti musicali come il basso elettrico, la marimba, glokenspiel, congas, ritmiche sudamericane e pianoforte, da alcuni anni, per i suoi concerti importanti, questa formazione si è trasformata in un’autentica Big Band Orchestra moderna di oltre 30 elementi”. Concerti come quelli di venerdì sera sono veri e propri viaggi musicali intorno al mondo. L’ingresso è gratuito. Per informazioni sul Corpo Bandistico “G. Verdi” Carpinello e prenotazioni: franco.casadei@tin.it; tel. 339.7421239. Piero Ghetti