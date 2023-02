In discoteca il Carnival Party dei giovani all'insegna del sano divertimento. E per gli adulti ci sarà una tappa di Miss Mamma

Festa di carnevale in discoteca all'insegna del sano divertimento. Domenica 26 febbraio, dalle 16 alle 21, torna l’evento del Sunday Club al Controsenso di Forlì riservato ai giovani di seconda e terza media e di prima superiore in collaborazione con il progetto "Big Fun No Trip" di Matilde Montanari e Cosascuola Music Academy, che porteranno sulle tastiere i dj allievi Samuel Salvatore, Ale Calò, Nicola Fioretto, Marco Zozzi e Aurora Fioretto, coordinati dai docenti Dj Pyton, Max Monti Dj, Thomas Blasi Dj e Dado Juice Dj.

Sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita (15 euro consumazione analcolica, guardaroba e pop corn compresi) alla Pizzeria Ciliegino, in via Alessandro Volta 19 Forlì, dalle 18 alle 22 chiedendo di Martina. Parte dell'incasso sarà donato al Reparto pediatrico di Forlì del primario Enrico Valletta, insieme ai 1000 euro già raccolti nel precedente evento di dicembre.

"In realtà sarà una doppia beneficenza in quanto ci hanno chiesto di acquistare dei porta flebo in legno a forma di animale, che verranno “costruiti” dalla cooperativa sociale il Mandorlo, che dà lavoro a persone svantaggiate", spiega Montanari. Ma il divertimento sarà anche per gli adulti: in contemporanea nel privé, rigorosamente separati dai ragazzi, si svolgerà una tappa nazionale dell'evento di Miss Mamma Italiana con ingresso libero.