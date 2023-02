"Bimba '22": la Laura Betti di Elena Bucci a Galeata

Ad una controversa e straordianria protagonista della storia del teatro e del cinema italiano degli anni '60 e '70 è dedicato l’intenso "Bimba '22. Inseguendo Betti e Pasolini" di Elena Bucci che, nell’anno del centesimo anniversario della nascita di Pasolini, ricorda la figura poliedrica, contraddittoria e provocatoria di Laura Betti, la “ giaguara” del teatro italiano. Lo spettacolo, una produzione ERT Teatro Nazionale in collaborazione con Le belle bandiere, va in scena sabato 25 febbraio alle 21:15 al Teatro Carlo Zampighi di Galeata

Elena Bucci è attrice, autrice, regista. Si forma con Leo de Berardinis, fonda e guida con Marco Sgrosso la compagnia Le belle bandiere. Dirige e interpreta testi classici e contemporanei, scrive drammaturgie originali spesso in musica, crea progetti dove dialogano artisti di diverse discipline e riapre al pubblico spazi della memoria, luoghi d’arte e teatri. Fra i riconoscimenti: Premio Ubu per le interpretazioni di sue drammaturgie e regie, Premio Ubu per il lavoro con Claudio Morganti, Premio Duse, Premio Hystrio – ANCT Associazione Nazionale Critici Teatrali, Premio Hystrio Altre Muse, Premio ETI Olimpici del Teatro, Premio Viviani. Collabora con artisti, musicisti, scrittori, danzatori, studiosi. Lavora per il cinema d’autore e scrive e interpreta testi per radio e televisione. Ha collaborazioni artistiche continuative con teatri nazionali, festival, compagnie, teatri di tradizione e innovazione, in Italia e all’estero. Si occupa di alta formazione

presso università e accademie e ha pubblicato su volumi e riviste.

Ingresso euro 15. Ridotto 13. Info e prenotazioni : 376 1224452