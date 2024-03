"Biografie e storie di donne nei luoghi dell'alluvione", alla Fabbrica delle Candele in scena lo spettacolo di solidarietà

Visto il successo riscontrato il 18 novembre 2022 per l'iniziativa "Forlì: Storie di donne" e il 18 marzo 2023 con la rappresentazione teatrale presso il Piccolo, è stata proposta un'ulteriore edizione del progetto. La seconda edizione si sarebbe dovuta sviluppare, secondo il format già realizzato, a partire dal mese di giugno 2023. L'alluvione, che a maggio ha colpito duramente il territorio forlivese e che ha scosso le coscienze di tutti, ha determinato il rinvio di tale progettazione.

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Forlì, presieduta dalla consigliera Maria Teresa Rinieri, quest'anno ha deciso di attualizzare il progetto coinvolgendo le donne dei quartieri colpiti dall'alluvione che con le loro azioni e la loro dedizione si sono prodigate per favorire la riorganizzazione e l'umanizzazione di un territorio sconvolto dalla tragedia delle inondazioni. E' stata quindi curata la raccolta di storie di Donne forlivesi, allo scopo di diffondere e valorizzare la memoria storica femminile della Città in momenti storici così sconvolgenti. Giovedì 21 marzo presso la sala del Teatro della Fabbrica delle Candele, alle 20:30, in piazzetta Conserva Corbizzi n. 9, Forlì, la compagnia teatrale "Compagnia Bella" eseguirà una rappresentazione teatrale di racconti.

Lo spettacolo sarà ad ingresso gratuito con offerta libera. L'importo delle offerte verrà interamente devoluto al Centro Donna del Comune di Forlì. Per l'occasione sarà consegnata una pergamena di partecipazione all'evento. Si chiede di confermare la presenza alla seguente email: claudia.portolani@comune.forli.fc.it.