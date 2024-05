Torna l'appuntamento con Birrandello: sul palco arrivano anche i Meganoidi, Piotta, Pau dei Negrita

Un atteso ritorno quello di “Birrandello ? Festa della Birra di Roncadello”, giunta alla sua decima edizione e pronta a dare spettacolo. Da mercoledì 5 giugno a sabato 8 giugno, nell’area verde del polisportivo comunale “V. Cimatti” di Roncadello. Come sempre tanto divertimento, buon cibo, ma soprattutto fiumi di ottima birra tedesca. Direttamente da Monaco di Baviera, una delle migliori birre, una delle “Sei Sorelle” che vengono servite all’Oktoberfest, la birra Hacker?Pschorr. Porterà in Romagna un po’ di “himmel der Bayern”. Spettacoli e ingresso gratuito per tutti.

Mercoledì 5 giugno si terrà il concerto del rapper Piotta direttamente da Roma, a seguire dj set con “Dj Fonzie”, giovedì 6 giugno trio di band forlivesi: aprono “Le medie”, seguono gli “Antipop” e chiudono in bellezza i “1994”. Venerdì 7 giugno apertura di serata con i “Manleva”, poi concerto dei “Meganoidi” e a seguire dj set con Pau, voce del famosissimo gruppo Negrita. Sabato 8 giugno in scena i gruppi cesenati a chiudere la festa, aprono i “The Urgonauts” e chiudono i “Lennon Kelly”.

Servizio navetta gratuito per le serate di venerdì e sabato, da Piazzale della Vittoria (Forlì), ferma alla stazione di Forlì e poi direttamente alla festa. Per i dettagli ed orari del trasposto navetta, fare riferimento alla pagina Facebook ed Instagram. Ampia scelta gastronomica: dallo speciale stinco di maiale fino a hot dog, wurstel e patatine fritte, passando per la vera piadina Romagnola, rigorosamente fatta a mano, farcita con salsiccia e cipolla, affettati vari, formaggio e tanto altro, fino al nostro originale e speciale Arrosticino Abruzzese.

Apertura stand gastronomici e birreria dalle ore 19:00. Ingresso libero, parcheggio gratuito. La festa si svolgerà anche in caso di maltempo.

CONTATTI: birrandello@gmail.com. Facebook www.facebook.com/Birrandello. Instagram @birrandello