Torna per la terza edizione il Bob Dylan Day a Forlì

Al via la terza edizione del Bob Dylan Day Forlivese, creato e diretto da Samuele Conficoni con la collaborazione di Michele Minisci, che si terrà giovedì 27 maggio 2021 alle 18.30 presso il Jump Cafè di Piazza Morgagni.

Quest’anno si celebra l’80º compleanno del Premio Nobel per la Letteratura 2016 e il 55º anniversario di una delle sue tournée più leggendarie, quella del 1966. L’ingresso è libero, la prenotazione caldamente consigliata (340 5601319).

"E non si poteva, quest’anno, non celebrare l’80º compleanno di Bob Dylan, a maggior ragione dopo il regalo magnifico che ha confezionato al mondo quasi un anno fa, pubblicando il capolavoro “Rough and Rowdy Ways”, suo trentanovesimo album in studio2, affermano gli organizzatori.

Il festival, che nelle scorse edizioni ha ospitato tra gli atri, il professor Alessandro Carrera, uno dei più rilevanti studiosi di Bob Dylan a livello mondiale, il professor Francesco Giardinazzo e il ricercatore indipendente Stefano Cicu, vedrà esibirsi quest’anno la band “Blind Boy Gunn”, che rivisiterà le setlist del leggendario tour 1966 di Dylan. Samuele Conficoni e Michele Minisci leggeranno anche passi tratti da canzoni, poesie e prose del Premio Nobel.

