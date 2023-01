"Boiling point" alla sala San Luigi

Alla Sala San Luigi arriva il nuovo film di Philip Barantini, "Boiling Point", ambientato a Londra. Lo chef Andy arriva in ritardo per il turno serale presso il suo ristorante londinese. Ai problemi personali con il figlio e l'ex-moglie si aggiungono le piccole beghe tra i membri del suo staff e un'ispezione sanitaria che ha trovato qualche "magagna" nella cucina. La squadra si prepara comunque ad accogliere gli ospiti, guidati dalla manager Beth, mentre l'aiuto di Andy, Carly, medita di accettare un'offerta di lavoro altrove. A complicare le cose ci si mette l'arrivo di Alistair, un tempo mentore di Andy e ormai divenuto celebrity chef in televisione. Tra i due c'è tensione, rivalità, e delle questioni di affari da risolvere....



IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 14 gennaio ore 21.00

domenica 15 gennaio ore 18.15

martedì 17 gennaio ore 21.00 ORIGINAL VERSION WITH ITALIAN SUBTITLES



domenica 22 gennaio ore 21.00