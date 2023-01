"Bones and all" in programmazione alla Sala San Luigi

Alla Sala San Luigi è in programmazione "Bones and all", il film di Luca Guadagnino ambientato negli USA anni ’80. Maren è una diciottenne che si sposta di città in città con il padre. Una sera la giovane, mossa da un istinto irrefrenabile, morde una compagna di scuola. Nello spaesamento, comprende di avere istinti cannibali sin dalla prima infanzia. Lasciata sola dal padre, Maren si mette in viaggio alla ricerca di risposte, anzitutto sulle tracce della madre scomparsa.



IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 28 gennaio ore 21.00 CON INTRODUZIONE DI CASABA

domenica 29 gennaio ore 18.15

martedì 31 gennaio ore 21.00 ORIGINAL VERSION WITH ITALIAN SUBTITLES



domenica 5 febbraio ore 21.00