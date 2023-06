Borghi e Rocche chiude con bike, trek e il jazz del grande Enrico Rava

Chiusura in grande stile per Borghi e Rocche di Romagna domenica 11 giugno a Bertinoro tra itinerari a piedi e in bicicletta e protagonisti del grande jazz. Si parte la mattina con Jazz & Bike & Trek, che prevede itinerari in mountain bike o trek tra il verde dei dintorni di Bertinoro. Il ritrovo della partenza bike sarà alla Cantina Campo del Sole alle ore 10.00 per un’escursione tra vigne e ulivi guidata dall’Anomalo Team della Polisportiva De Amicis.

Largo Cairoli invece è il punto di partenza alla stessa ora per l’itinerario trek che prevede laboratorio e passeggiata naturalistica con il naturalista e divulgatore Eddi Bisulli alla scoperta del mondo botanico di Leonardo Da Vinci. A piedi o in bici, ci si ritroverà tutti insieme al Santuario Madonna delle Grazie di Casticciano per il concerto Jazz con Barbara Evans e Valerio Cantori Due alle ore 11.00. A seguire merenda agreste offerta da Pro Loco Fratta Terme.

Il weekend di festa si chiude con il concerto “The Fearless Five” di Enrico Rava, il jazzista italiano conosciuto e apprezzato a livello internazionale. Rava alla tromba si esibirà alle 21.45 nei giardini della Rocca insieme a giovani musicisti di talento, Matteo Paggi al trombone, Francesco Diodati alla chitarra, Francesco Ponticelli al contrabbasso ed Evita Polidoro alla batteria. Da ricordare che alle ore 17 è in programma la visita alla Rocca di Bertinoro accompagnati dalla guida turistica Ivan Severi.

Il cartellone degli eventi è organizzato dal Comune di Bertinoro in collaborazione con la Strada Vini e Sapori dei colli di Forlì e di Cesena, AIS Romagna, Consorzio Vini di Romagna, Associazione Vignaioli di Bertinoro, Associazione Dai De Jazz, Protezione Civile Bertinoro & Civitella - Ass. di volontariato "Il Molino”, Pro Loco Fratta Terme. Il contestuale Drinkin’ Jazz Festival è organizzato dall’associazione Dai De Jazz.

Per il biglietto del concerto di Rava: https://www.diyticket.it/

Informazioni: Ufficio Turismo e Cultura - tel. 0543 469213

mail: turismo@comune.bertinoro.fc.it