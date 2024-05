“Borghi e Rocche di Romagna”: Bertinoro mette in cantiere cinque giorni di eventi fra musica, enogastronomia e turismo slow

Dopo il successo delle passate edizioni, a Bertinoro tornano le iniziative di “Borghi e Rocche di Romagna”, legate all’omonimo progetto di promozione turistica del territorio. Un’occasione speciale per scoprire il fascino del borgo e le attrattive del territorio partecipando a eventi coinvolgenti e interessanti. Per cinque giorni, dal 12 al 16 giugno, si susseguiranno vari appuntamenti: concerti con il Drinkin’ Jazz Festival, passeggiate, degustazioni con “Vini e sapori in strada... nel Borgo”, cinema con il ritorno del festival “Animare”, talk, laboratori fotografici, mostre.

Il programma della manifestazione è stato presentato in una conferenza stampa a cui hanno partecipato, fra gli altri, la Sindaca di Bertinoro Gessica Allegni, l’Assessora alla Cultura e Turismo Sara Londrillo, il direttore della Strada dei Vini e dei Sapori dei colli di Forlì e Cesena Lorenzo Angelini, Mauro Picci e Alberto Antolini dell’associazione culturale “Dai de jazz, Alessandra Salieri e Mattia Fiorentini dell’associazione Inzir.

IL PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO

Ad aprire il cartellone di “Borghi e Rocche 2024”, sarà "Le domande che ti cambiano la vita", talk sul ‘turismo lento’ con Gianluca Gotto (in collaborazione con Slò Fest). L’appuntamento è per mercoledì 12 giugno, alle ore 21 nei Giardini della Rocca.

Gotto è uno scrittore italiano che da tempo vive all’estero, in Indonesia. Attraverso il suo blog “Mangia Vivi Viaggia” da dieci anni ispira migliaia di persone a vivere il cammino di crescita personale come un viaggio da intraprendere in piena consapevolezza. I suoi libri sono diventati best seller di categoria, sulle piattaforme social è seguito da oltre 500 mila persone, in un target prevalentemente dai 25-45 anni. Dal suo primo libro “Le coordinate della felicità”, passando per “Succede sempre qualcosa di meraviglioso” e “Pura Vida”, Gianluca racconta storie personali e di altri viaggiatori che mossi da uno stato di intensa insoddisfazione si aprono alla ricerca di un senso profondo al loro andare. Nell’ultimo libro, appena uscito, “Gli 8 passi del Buddha verso la serenità”, Gianluca Gotto affianca la propria ricerca personale alla filosofia buddista che ha intrecciato il suo percorso.

L’evento rientra nel programma della terza edizione di Slò Fest - Il Festival del Turismo Lento e Sostenibile, che si svolgerà in varie località dal 10 al 15 Giugno. Ticket di ingresso su www.inzir.it/slofest/. Durante la serata sarà attivo uno spazio gastronomico dalle ore 18:30

GIOVEDÌ 13 GIUGNO

Alle ore 21, nei Giardini della Rocca torna “Animare 14° Cartoon Film Festival”. Cinema all'aperto dedicato ai migliori cortometraggi internazionali di animazione per i più piccoli, in collaborazione con SediciCorto e il Comitato Genitori Bertinoro. Ingresso gratuito

VENERDÌ 14 GIUGNO

Alle ore 19, nella Corte interna della Rocca prende il via il Drinkin’ Jazz Festival con l’esibizione di Julian Taylor; mentre alle 21.45, nei Giardini della Rocca, si esibirà Tosca con il suo sestetto, nel primo concerto del nuovo tour dell’artista, intitolato ”La Bella Estate".

Per entrambi gli eventi i biglietti sono disponibili su www.diyticket.it. Dalle ore 18:00 spazio gastronomia presso il Giardino del Revellino a cura della Pro Loco Fratta Terme.

SABATO 15 GIUGNO

Si comincia alle ore 15 in Piazza della Libertà con il primo appuntamento del laboratorio fotografico “Anomalie" a cura di Francesco Truono. Fotografo, studioso e docente, Truono è autore di reportage fotografici e collabora stabilmente con le riviste Il Turismo Culturale e JAZZIT. Ha documentato stabilmente il Jazzit Fest, il Torino Jazz Festival e il Giffoni Film Festival ed è autore di mostre fotografiche a Salerno, Napoli, Milano , Terni e Perugia. Evento su prenotazione: francescotruono@tiscali.it

Dalle ore 15 alle ore 19 alla Rocca di Bertinoro il Museo Interreligioso apre i battenti inaugurando i nuovi orari per la stagione estiva. Il museo sarà visitabile sabato e domenica. Ingresso 8€, ridotto 5€. Alle ore 17.30 presso il Monumento al Vignaiuolo parte Passejazz in compagnia della Retromarching Band: una passeggiata tra le cantine “urbane” di Bertinoro, Celli e Madonia, fra degustazioni e musica. Conclusione in Piazza della Libertà alle ore 19:15 con l’ultimo momento musicale della Band. Alle 20 al Palazzo Comunale si accendono i riflettori sull’arte con l’inaugurazione di “Il mondo in mille colori”, collettiva di pittura organizzata da Eleonora Baiardi, che sarà visitabile fino al 23 giugno.



Ritorna VINI & SAPORI IN STRADA

L’appuntamento clou della giornata è rappresentato da “Vini e sapori in strada... nel Borgo” che prenderà il via alle ore 19 in Piazza della Libertà: si potranno trovare banchi di degustazione e vendita di vini e prodotti tipici delle aziende aderenti alla Strada dei Vini e dei Sapori dei colli di Forlì e Cesena. Ci sarà anche uno stand gastronomico a cura del Comitato Manifestazioni e Gemellaggi.

I produttori aderenti all’iniziativa saranno Azienda Agricola Casadei, Azienda Agricola Colombina, Podere Baratta, Azienda Agricola Missiroli Giovanna, Tenuta De Stefenelli, La Castellana, Azienda Agricola Balducci, Azienda Agricola Amaducci, Celli Vini, Fattoria Ca' Rossa, Terre Giunchi, Villa I Raggi, Cantina Glicine, Fattoria Paradiso, Tenuta Quattro Gemme.

Ingresso: € 15,00 comprensivo di n. 4 ticket + cauzione calice degustazione, che verrà restituita con il reso del calice (€ 3,00). Durante la serata sarà allestito uno spazio Campionato europeo per seguire la partita Italia-Albania. Alle ore 22:50, sempre in piazza della Libertà, è in programma l’esibizione del Chiara Paoli Quartet (evento gratuito).

DOMENICA 16 GIUGNO

La giornata si apre con “Musica In Cammino”, passeggiata alla scoperta del mondo botanico di Leonardo Da Vinci in compagnia del naturalista Eddi Bisulli. Partenza dal Monumento al Vignaiolo ore 10:00, con arrivo presso il Santuario di Casticciano ore 11:00. Per partecipare: 340 3949462. Sempre alle 10 dal Monumento del Vignaiolo parte “Musica In Bicicletta”, percorso bike in collaborazione con Anomalo Team della polisportiva E. De Amicis. Arrivo presso il Santuario di Casticciano alle ore 11:00. Per partecipare: 338 8560095 (Silvano Allegretti). Alle ore 10 si svolgerà anche il secondo appuntamento con il laboratorio fotografico “Anomalie" a cura di Francesco Truono. Evento su prenotazione: francescotruono@tiscali.it. Alle ore 11:15 al Santuario di Casticciano, nell’ambito del Drinkin’ Jazz Festival, è in programma "L'urlo dell'Africanità" con Lisa Manara & Aldo Betto. A seguire, merenda offerta dalla Pro Loco Fratta Terme.

Infine, alle ore 21,15 nei Giardini della Rocca andrà in scena il concerto di Baba Sissoko & Mediterranean Blues. Biglietti disponibili su www.diyticket.it.

Durante la manifestazione sarà attivo un servizio di nave<a gratuito dai parcheggi di via Badia e Allende nelle serate di venerdì e sabato dalle 18:30 alle 00:30 e di domenica dalle 20:00 alle 00:00. Info: turismo@comune.ber3noro.fc.it - 0543 469213